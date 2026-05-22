CLIP: Trinh sát Công an TPHCM rượt đuổi đường dây ma tuý như phim hành động

Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma tuý lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng về các hành vi liên quan đến ma tuý.

Lần theo dòng chảy của ma túy từ một đối tượng nghiện, mua bán nhỏ lẻ, Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Đặng Phan Thanh Tùng tại Công an TPHCM

Chuyên án được triển khai thực hiện theo chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng”; đồng thời hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

CLIP trinh sát Công an TPHCM truy bắt đường dây ma tuý lớn

Qua công tác rà soát địa bàn trong quý II/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng – đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ hoạt động tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương.

Hai đối tượng trong đường dây

Từ đầu mối này, lực lượng trinh sát tiếp tục lần theo các mắt xích trong đường dây và xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh triệt phá toàn bộ tổ chức.

Tất cả có 140 đối tượng bị Công an TPHCM bắt

Ngày 15-4, Đội 3, Phòng PC04 bắt giữ Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét hàng loạt đối tượng liên quan.

Từ Tùng, cơ quan điều tra làm rõ 3 đối tượng cung cấp ma túy đầu trên và 12 nhánh phân phối phía dưới chuyên bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện.

Đáng chú ý, đường dây hoạt động lưu động, liên tỉnh, trải dài khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Trong quá trình điều tra, trinh sát phát hiện một đầu mối lớn vận chuyển ma túy từ Tây Nguyên vào TPHCM tiêu thụ và tổ chức đón lõng, bắt quả tang đối tượng cùng hơn 5 kg ma túy.

Kết quả, từ một đối tượng nghiện ban đầu, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

Công an TPHCM khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.