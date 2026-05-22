CLIP: Trinh sát Công an TPHCM rượt đuổi đường dây ma tuý như phim hành động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP: Trinh sát Công an TPHCM rượt đuổi đường dây ma tuý như phim hành động

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Từ một đối tượng nghiện, mua bán nhỏ lẻ, Công an TPHCM đã lập chuyên án, truy bắt 140 đối tượng trong đường dây ma tuý

Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma tuý lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng về các hành vi liên quan đến ma tuý. 

Lần theo dòng chảy của ma túy từ một đối tượng nghiện, mua bán nhỏ lẻ, Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

CLIP: Trinh sát Công an TPHCM dí đường dây ma tuý như phim hành động - Ảnh 1.

Đặng Phan Thanh Tùng tại Công an TPHCM

Chuyên án được triển khai thực hiện theo chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng”; đồng thời hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

CLIP trinh sát Công an TPHCM truy bắt đường dây ma tuý lớn

Qua công tác rà soát địa bàn trong quý II/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng – đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ hoạt động tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương. 

CLIP: Trinh sát Công an TPHCM dí đường dây ma tuý như phim hành động - Ảnh 2.
CLIP: Trinh sát Công an TPHCM dí đường dây ma tuý như phim hành động - Ảnh 3.

Hai đối tượng trong đường dây

Từ đầu mối này, lực lượng trinh sát tiếp tục lần theo các mắt xích trong đường dây và xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh triệt phá toàn bộ tổ chức.

CLIP: Trinh sát Công an TPHCM dí đường dây ma tuý như phim hành động - Ảnh 4.
CLIP: Trinh sát Công an TPHCM dí đường dây ma tuý như phim hành động - Ảnh 5.

Tất cả có 140 đối tượng bị Công an TPHCM bắt

Ngày 15-4, Đội 3, Phòng PC04 bắt giữ Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét hàng loạt đối tượng liên quan. 

Từ Tùng, cơ quan điều tra làm rõ 3 đối tượng cung cấp ma túy đầu trên và 12 nhánh phân phối phía dưới chuyên bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện.

Đáng chú ý, đường dây hoạt động lưu động, liên tỉnh, trải dài khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Trong quá trình điều tra, trinh sát phát hiện một đầu mối lớn vận chuyển ma túy từ Tây Nguyên vào TPHCM tiêu thụ và tổ chức đón lõng, bắt quả tang đối tượng cùng hơn 5 kg ma túy.

Kết quả, từ một đối tượng nghiện ban đầu, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

Công an TPHCM khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng. 

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo Công an TPHCM, thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Tin liên quan

CLIP: Công an TPHCM bắt người nuôi 3 con chim công lục quý hiếm

CLIP: Công an TPHCM bắt người nuôi 3 con chim công lục quý hiếm

(NLĐO) - Công an TPHCM phát hiện một người nuôi 3 con công lục, là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB không được nuôi nhốt

CLIP Công an TPHCM ghi lời khai tại nhà riêng ca sĩ Long Nhật

(NLĐO) - Ca sĩ Long Nhật thừa nhận đưa tiền cho "mấy đứa nhỏ" mua ma tuý rồi cùng nhau sử dụng

Công an TPHCM bắt ca sĩ Long Nhật, diễn viên Sơn Ngọc Minh

(NLĐO) - Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh được xác định có liên quan đến chuyên án ma tuý do Công an TPHCM triệt phá

ma tuý Công an TPHCM bắt ma tuý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo