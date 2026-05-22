Cao điểm 45 ngày đêm, Công an phường xã TPHCM liên tục lập chiến công

Ngày 22-5, Công an xã Nhà Bè, TPHCM thông tin vừa test nhanh ma túy đối với 193 trường hợp nghi vấn trên địa bàn, phát hiện 12 người dương tính.

Công an xã Nhà Bè đã test nhanh ma túy đối với những người có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Thực hiện cao điểm ra quân 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030", Công an xã Nhà Bè triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát, kiểm tra, quản lý địa bàn và đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn xã.

Từ ngày 15-5 đến 20-5, Công an xã đã tổ chức rà soát, kiểm tra và test nhanh ma túy đối với 193 người có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Qua đó phát hiện 12 người dương tính.

Hiện Công an xã đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Nhà Bè sẽ tiếp tục tập trung rà soát, xét nghiệm nhanh các đối tượng nghi vấn, trọng tâm là các khu chung cư cao tầng, cơ sở nhà trọ, cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện… tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường Tân Sơn Nhất đã kiểm tra Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food, chi nhánh ở đường Hoàng Sa. Qua test nhanh 34 nhân viên và 591 khách, lực lượng công an phát hiện 3 người dương tính với ma tuý.

Cũng đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm, Công an phường Gò Vấp đã liên tiếp khám phá, bắt giữ nhiều người liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua công tác đấu tranh cho thấy, tình trạng thanh thiếu niên, giới trẻ bị lôi kéo, tụ tập sử dụng ma túy đang có chiều hướng phức tạp. Đáng báo động hơn, nhiều đối tượng còn ngộ nhận rằng việc sử dụng ma túy trong các buổi tiệc, quán karaoke, căn hộ cho thuê… là "thể hiện đẳng cấp", "giải tỏa cảm xúc" hay "không gây nghiện".







