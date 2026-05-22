Pháp luật

Cao điểm 45 ngày đêm, Công an phường xã TPHCM liên tục lập chiến công

Đông Hoa

(NLĐO) - Công an phường, xã TPHCM đang cao điểm ra quân 45 ngày đêm. Trong đó test ma tuý đối với những người nghi vấn.

Ngày 22-5, Công an xã Nhà Bè, TPHCM thông tin vừa test nhanh ma túy đối với 193 trường hợp nghi vấn trên địa bàn, phát hiện 12 người dương tính.

- Ảnh 1.

Công an xã Nhà Bè đã test nhanh ma túy đối với những người có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Thực hiện cao điểm ra quân 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030", Công an xã Nhà Bè triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát, kiểm tra, quản lý địa bàn và đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn xã.

Từ ngày 15-5 đến 20-5, Công an xã đã tổ chức rà soát, kiểm tra và test nhanh ma túy đối với 193 người có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Qua đó phát hiện 12 người dương tính.

Hiện Công an xã đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Nhà Bè sẽ tiếp tục tập trung rà soát, xét nghiệm nhanh các đối tượng nghi vấn, trọng tâm là các khu chung cư cao tầng, cơ sở nhà trọ, cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện… tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường Tân Sơn Nhất đã kiểm tra Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food, chi nhánh ở đường Hoàng Sa. Qua test nhanh 34 nhân viên và 591 khách, lực lượng công an phát hiện 3 người dương tính với ma tuý.

- Ảnh 2.

Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food, chi nhánh ở đường Hoàng Sa.

Cũng đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm, Công an phường Gò Vấp đã liên tiếp khám phá, bắt giữ nhiều người liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua công tác đấu tranh cho thấy, tình trạng thanh thiếu niên, giới trẻ bị lôi kéo, tụ tập sử dụng ma túy đang có chiều hướng phức tạp. Đáng báo động hơn, nhiều đối tượng còn ngộ nhận rằng việc sử dụng ma túy trong các buổi tiệc, quán karaoke, căn hộ cho thuê… là "thể hiện đẳng cấp", "giải tỏa cảm xúc" hay "không gây nghiện".



Diễn viên Sơn Ngọc Minh đến nhà bạn để cùng chơi ma tuý

(NLĐO) - Diễn viên Sơn Ngọc Minh khai nhận loại ma tuý sử dụng tại nhà một người bạn là ma tuý đá và ý thức việc này là vi phạm pháp luật

CLIP: Ca sĩ Long Nhật sử dụng ma tuý từ khi nào, với ai?

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt ca sĩ Long Nhật và nam ca sĩ đã khai thời gian sử dụng, sử dụng cùng ai, mua ma tuý từ đâu...

VIDEO: Lời nói sau cùng của "trùm" ma tuý Bùi Đình Khánh

(NLĐO)- Dù biết trước bản án thích đáng dành cho mình, Khánh vẫn tỏ ra bình tĩnh, gửi lời xin lỗi tới các bị cáo khác, chia buồn với gia đình thiếu tá Khải.

