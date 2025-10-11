Audio: 31 camera AI ở TP HCM, cách nào phạt nguội xe không chính chủ?

Từ ngày 1-9 đến 3-10, hệ thống camera AI ở TP HCM đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm. Trong đó, có các lỗi gồm: vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe...

TP HCM đã triển khai hơn 1.200 camera giám sát trên toàn thành phố, trong đó có 31 camera ứng dụng AI được lắp đặt tại các giao lộ ở khu vực trung tâm như: Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo, Điện Biên Phủ - Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur...

Bắt đầu ghi hình và phạt nguội từ ngày 1-9, hệ thống camera AI được kỳ vọng sẽ góp phần xóa bỏ các điểm đen giao thông, giảm tải công việc cho lực lượng chức năng và nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong xử lý vi phạm.

Lỗi dừng xe quá vạch quy định khi chờ đèn đỏ vẫn còn phổ biến. Thấy người vi phạm, một số người đi đường đã chủ động nhắc nhở nhau về sự hiện diện của camera phạt nguội và khuyên nhau đi đứng cho cẩn thận.

Chị Phan Thị Thương (26 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) cho biết hơn 1 tháng nay, dù đường đông đến đâu, chị cũng không dám leo vỉa hè vì sợ bị phạt nguội. "Lương tháng của tôi chỉ 9 triệu đồng, bị phạt nữa thì không biết lấy tiền đâu đóng tiền trọ, ăn uống" - chị Thương nói.

Để bảo đảm hiệu quả, hình ảnh từ 31 camera AI có độ nét cao được truyền trực tiếp về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP HCM. Tại đây, lực lượng chức năng chia ca túc trực 24/7 để theo dõi và xử lý kịp thời các vi phạm.



