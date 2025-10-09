HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Facebook Youtube Zalo Rss

Thời sự

Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM

GIANG NAM

(NLĐO) - Camera AI giúp TP HCM phát hiện hàng ngàn vi phạm giao thông, ý thức người dân chuyển biến rõ rệt

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức, bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) - Công An TP HCM, cho biết sau hơn 1 tháng triển khai hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI), Phòng CSGT Công an TP HCM đã ghi nhận hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông, đồng thời ghi nhận chuyển biến tích cực trong ý thức người dân khi tham gia giao thông.

TP HCM hiện có hơn 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ cùng 47 camera do Cục C08 đầu tư. Ngoài ra, PC08 còn khai thác hơn 700 camera thuộc Trung tâm chỉ huy Công an TP để phục vụ điều hành và xử lý vi phạm.

Khác với hệ thống camera thông thường, camera AI có thể nhận diện cùng lúc nhiều lỗi vi phạm trên một phương tiện, trích xuất hình ảnh, thời gian, địa điểm và biển số xe bằng công nghệ nhận dạng biển số (ANPR). Dữ liệu được chuyển về trung tâm để cán bộ xác minh, lập hồ sơ và ra thông báo vi phạm trong vòng 10 ngày theo quy định. Thông tin cũng được cập nhật lên cổng tra cứu của Cục CSGT.

Từ ngày 1-9 đến 6-10-2025, hệ thống camera AI đã giúp phát hiện và lập hồ sơ 3.476 trường hợp vi phạm hành chính, chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định hoặc vi phạm nhiều lỗi cùng lúc.

Camera AI phát hiện vi phạm giao thông tại TP HCM: Chuyển biến tích cực trong ý thức người dân - Ảnh 1.

Camera AI có khả năng tự động phát hiện tất các hành vi vi phạm giao thông

Theo PC08, việc ứng dụng AI đã nâng cao rõ rệt ý thức tự giác của người dân. Số lượng vi phạm giảm đáng kể, đặc biệt ở các lỗi vượt đèn đỏ, đi sai làn. Hệ thống cũng giúp tăng tính minh bạch trong xử phạt, giảm áp lực cho CSGT và hỗ trợ điều tra các vụ tai nạn.

Tuy nhiên, việc xử lý "phạt nguội" đối với xe máy, đặc biệt là xe cũ, vẫn gặp khó khăn. Nhiều phương tiện đã qua nhiều đời chủ, không sang tên đổi chủ hoặc chủ xe đã mất, chuyển nơi ở, khiến cơ quan chức năng khó truy tìm người điều khiển. Ngoài ra, một bộ phận người dân vẫn chưa tự giác chấp hành khi nhận thông báo vi phạm.

Để khắc phục, PC08 phối hợp với công an địa phương rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện, yêu cầu chủ xe giải quyết vi phạm trước khi làm thủ tục đăng ký, sang tên; đồng thời phối hợp VNPT, MobiFone, Viettel phát triển phần mềm AI khai thác hình ảnh từ camera thường để tự động phát hiện và gửi thông báo vi phạm.

Tin liên quan

Cận cảnh 31 camera AI ở TP HCM "soi" 3 lỗi vi phạm cùng một lúc

Cận cảnh 31 camera AI ở TP HCM "soi" 3 lỗi vi phạm cùng một lúc

(NLĐO) - 31 camera AI ở TP HCM có khả năng soi nhiều lỗi vi phạm giao thông cùng một lúc.

Camera AI ở TP HCM được lắp đặt ở tuyến đường nào?

(NLĐO) - Từ ngày 1-9 đến 3-10, camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI

(NLĐO)- Theo đại diện Cục CSGT, việc xử phạt các phương tiện vi phạm bằng camera AI đang gặp khó khăn do nhiều xe mô tô, xe máy chưa gắn định danh chính chủ.

vi phạm giao thông họp báo phạt nguội CSGT TP HCM camera AI
    Thông báo