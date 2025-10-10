HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?

Anh Vũ

(NLĐO) - TP HCM hiện có hơn 1.000 camera lắp đặt ở nhiều tuyến đường TP HCM. Trong đó có 31 camera AI.

Liên quan thắc mắc việc ứng dụng camera AI vào "phạt nguội" đối với xe gắn máy, đặc biệt là xe máy cũ đang gặp khó khăn gì? Đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM vừa có thông tin.

Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? - Ảnh 1.

Hệ thông tiếp nhận dữ liệu từ camera AI.

PC08 đánh giá ý thức chấp hành của một bộ phận người dân hiện còn hạn chế. Dù đã có nhiều cải thiện, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực sự nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cố tình vi phạm hoặc tìm cách đối phó với hệ thống camera AI.

Bên cạnh đó, khi nhận được thông báo vi phạm, người dân đã không tự giác liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện quyết định theo quy định của pháp luật. Mặt khác, sau khi gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện/người vi phạm mà không tự giác chấp hành, lực lượng chức năng chỉ có thể thực hiện chế tài khi chủ phương tiện (xe mô tô, gắn máy) thực hiện giao dịch mua bán, thay tên đổi chủ.

Thậm chí, một số xe mô tô, gắn máy cũ, mua bán qua nhiều đời chủ, không thực hiện việc mua bán theo quy định của pháp luật.

Đưa ra giải pháp, đại diện PC08 cho biết đang phối hợp với công an các địa phương rà soát lại các phương tiện trên hệ thống, loại bỏ những xe không còn lưu thông và đưa các xe còn lưu thông vào định danh chủ sở hữu.

Lực lượng chức năng cũng làm sạch dữ liệu thông tin lưu trữ, bảo đảm thông tin "đúng, đủ, sạch, sống".

Ngoài ra, yêu cầu chủ phương tiện phối hợp giải quyết triệt để các hành vi vi phạm hành chính trước khi cho giải quyết các thủ tục khác (đăng ký, sang tên, đổi chủ).

PC08 cũng phối hợp công an địa phương vận động người dân sở hữu xe biển 3 số, 4 số sang tên đổi chủ. Xe máy cũ mua bán qua nhiều đời chủ, không tìm được chủ cũ cũng có thể làm thủ tục đăng ký chính chủ.

PC08 đang phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ như VNPT, MobiFone, Viettel... để phát triển phần mềm AI khai thác dữ liệu từ camera thường, tự động nhận dạng hành vi vi phạm trên nền hình ảnh sẵn có.

Giải pháp này sẽ giúp CSGT phát hiện, xác minh, gửi thông báo vi phạm nhanh chóng, chính xác, góp phần giảm tải công việc thủ công, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và tính minh bạch trong công tác giám sát giao thông đô thị.



Tin liên quan

Camera AI ở TP HCM đang hoạt động và xử lý vi phạm rao sao?

Camera AI ở TP HCM đang hoạt động và xử lý vi phạm rao sao?

(NLĐO) - 31 camera AI ở TP HCM chủ yếu tập trung ở 8 đường chính, có thể xử phạt nhiều lỗi cùng lúc.

Cận cảnh 31 camera AI ở TP HCM "soi" 3 lỗi vi phạm cùng một lúc

(NLĐO) - 31 camera AI ở TP HCM có khả năng soi nhiều lỗi vi phạm giao thông cùng một lúc.

xe máy phạt nguội camera AI xe máy không chính chủ
