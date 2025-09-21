VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

Audio: Ám ảnh với content “rửa mặt bằng nước mắm, đội nội y lên đầu”

Vệ Loan -

21/09/2025 17:02

(NLĐO) - Bản tin do AI của Google sản xuất về mối nguy của content “bẩn” và những trò PK thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Công an TP HCM đã phát hiện nhiều tài khoản thực hiện các thử thách phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội.

Gần đây nhất, Công an TP HCM bắt khẩn cấp hai người làm nội dung trên nền tảng TikTok là Lương Công Thuận (sinh năm 1998, chủ tài khoản "Thuận khùng báo đời") và Lê Văn Nhâm (sinh năm 1992, chủ tài khoản "Minh báo đời yêu em") về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định do cần tiền tiêu xài, Thuận và Nhâm đã nhiều lần bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật

Đáng chú ý, các đối tượng này đã thông báo trên tài khoản TikTok rằng nếu người xem muốn họ thực hiện các "thử thách" hoặc tình huống phản cảm, họ phải trả tiền. Cụ thể, mỗi lần thực hiện có thể thu từ 3 - 5 triệu đồng

Bên cạnh những hành vi gây rối trật tự công cộng, một hình thức giải trí khác cũng đang bị biến tướng nghiêm trọng là Player Killing (PK), hay còn gọi là thách đấu trực tuyến. PK ban đầu được thiết kế để tạo ra tương tác lành mạnh trên TikTok. Tuy nhiên, hiện nay nó trở thành một "đấu trường" - nơi danh dự, lòng tự trọng bị rao bán.

Trong các màn PK này, người chơi sẵn sàng thực hiện những hành vi sốc để thu hút hàng ngàn lượt xem và kiếm lợi nhuận "khủng".

Những nội dung này không chỉ dung tục, bạo lực mà còn khiến một bộ phận giới trẻ có nhận thức lệch chuẩn, coi sự đau đớn của người khác là trò đùa. 

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hải An nhận định các clip độc hại này ảnh hưởng xấu đến não bộ, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Đây có thể là tác nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến hành vi bạo lực.

