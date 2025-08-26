Trưa 26-8, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế đã thông tin chính thức liên quan việc một kênh TikTok đăng tải nội dung bắt giữ một chủ tịch UBND phường tại địa phương.

Qua xác minh ban đầu, Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định thông tin "bắt giữ ông Trần Văn Trung, 1 chủ tịch phường ở TP Huế" là sai sự thật. Vì vậy, sở đã đề nghị Công an TP Huế vào cuộc xác minh, xử lý người đăng tin sai sự thật.

Thông tin bắt giữ "ông Trần Văn Trung, 1 chủ tịch phường ở Huế" hoàn toàn sai sự thật. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, kênh TikTok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG (tincapnhatmoinhat) đăng tải nội dung cho biết ngày 25-8, cơ quan pháp luật và Bộ Công an đã tiến hành bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Trung, một chủ tịch phường ở TP Huế, về hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, "chốn" thuế và nhận hối lộ.

Bản tin trên kênh này còn cho biết khi khám xét nơi ở, nơi làm việc của "ông Trần Văn Trung", công an thu giữ nhiều hồ sơ, 85 tỉ đồng tiền mặt trong 10 két sắt cất giấu dưới tầng hầm nhà riêng, 95 lượng vàng, 52 sổ đỏ…

Đến trưa 26-8, bản tin này đã có 2.845 lượt thích, 336 lượt bình luận, 160.000 lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ và TP Huế.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại 21 phường và 19 xã của TP Huế hiện không có ai tên là Trần Văn Trung giữ chức chủ tịch phường.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, kiểm tra ban đầu cho thấy PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG (tincapnhatmoinhat) sử dụng ký hiệu tích xanh bằng ký tự để tạo hiệu ứng là kênh được chứng nhận từ mạng xã hội TikTok. Đây là một trong những dấu hiệu chứng tỏ kênh Tiktok này mạo danh, thiếu kiểm chứng.

Kênh PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG (tincapnhatmoinhat) cũng không có số điện thoại, địa chỉ để liên lạc. Các thông tin đăng tải trên kênh này đều có cùng hình thức là sử dụng hình ảnh, clip từ các cơ quan chức năng rồi lồng ghép nội dung bắt giữ lãnh đạo, cán bộ địa phương do gây hậu quả nghiêm trọng, tham nhũng...



