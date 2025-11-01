VIDEO
Audio: Bí ẩn hợp đồng đầu tư hơn 12.900 lượng vàng vào dự án Indochine liên quan Trương Ngọc Ánh

Vệ Loan -

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM tối 31-10 đã phối hợp các đơn vị liên quan khám xét nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh. Bản tin do Kiki AI hỗ trợ.

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công ty Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP HCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty Bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỉ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỉ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25-1-2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Bất động sản Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12-2007, UBND TP HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỉ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỉ đồng, còn lại hơn 10 tỉ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

