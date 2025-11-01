Chuyện nợ nần của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Trương Ngọc Ánh bị Nhà hát Thành phố kiện vì nợ tiền

Trương Ngọc Ánh tâm huyết với nhiều dự án

Tối 31-10, cõi mạng rung chuyển với việc diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH BĐS Đất Rồng.

Theo đó, Trương Ngọc Ánh cùng một người khác đã đứng tên cá nhân mua khu đất với giá thấp hơn hợp đồng, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt chênh lệch. Ánh còn bị cáo buộc rút tiền trái phép, lập bút toán và báo cáo tài chính giả nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Một năm trước, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng bị kiện. Theo đó, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM kiện TNA Entertainment chậm trễ trong việc thanh toán khoản phí tổ chức sự kiện Ceremony Welcom – Xin chào Miss Earth 2023 diễn ra ngày 3-12-2023 tại Nhà hát Thành phố, 342,3 triệu đồng.

Đến cuối tháng 10-2024, TNA Entertainment đã thanh toán xong khoản nợ này.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ khi thực hiện sự kiện, một công ty khác cũng nợ team của cô gần 30 tỉ đồng. Thậm chí, bản thân diễn viên Trương Ngọc Ánh từng công khai tố cáo và đòi nợ đối tác trên trang cá nhân.

Thực tế, khi tổ chức sự kiện, đặc biệt sự kiện lớn như một cuộc thi hoa hậu quốc tế, việc chậm thanh khoản các chi phí là điều bình thường. Bởi thường chi phí thường được lấy từ khoản tài trợ để bù đắp. Nhưng khi tiền tài trợ đến chậm hoặc nhà tài trợ "quay xe" phút chót khiến đơn vị đầu tư không kịp xoay sở là thường gặp.

"Có thể sắp tới chúng tôi phải ra tòa giải quyết chuyện này. Tôi đã hết sức tạo điều kiện, thậm chí chấp nhận cho họ trả 100 triệu/lần trong 10 - 15 năm. Tôi không muốn lôi nhau ra tòa nhưng đôi khi phải sòng phẳng. Tôi và các cộng sự đã "trầy da tróc vảy" suốt một thời gian dài, thậm chí bán tài sản trả nợ. Tiền là mồ hôi nước mắt, tôi đã sẵn sàng tặng họ một nửa, cho phép trả chậm phần còn lại. Tuy vậy, họ không cho thấy thiện chí" - Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ.

Trương Ngọc Ánh không giàu như mọi người tưởng

Trương Ngọc Ánh khẳng định không giàu như mọi người tưởng

Trương Ngọc Ánh khẳng định cô không giàu "nứt đố đổ vách" như mọi người nghĩ mà có cuộc sống bình dân. Sau vụ việc, cô cho biết đã bị ảnh hưởng nhiều tới danh tiếng.

"Năm ngoái, tôi mất nhiều, từ tổn hại danh tiếng tới các khoản tiền tiết kiệm. Mọi thứ ập đến quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của các nhà cung cấp, đối tác, tôi đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ấy.

Tôi rất stress vì sợ mất chữ "Tín". Tôi sống luôn gìn giữ chữ "Tín", thậm chí nhiều lần ra mặt giữ chữ "Tín" cho người khác. Khi mọi chuyện đã qua, tôi lại thấy thú vị, học được nhiều bài học hay, xem như trưởng thành từ vấp ngã" - Trương Ngọc Ánh chia sẻ với truyền thông.

Trương Ngọc Ánh tâm huyết với siêu phẩm, mời siêu sao đến Việt Nam Trương Ngọc Ánh còn là nhà sản xuất phim tâm huyết. Chị thực hiện nhiều dự án phim với mức đầu tư khủng. Những ngày qua, Trương Ngọc Ánh tất bật chuẩn bị cho dự án Hương ga 2 đầy tham vọng.

Ngoài dàn diễn viên Việt Nam, nhiều ngôi sao quốc tế cũng được mời tham gia dự án Hương ga 2. Nguồn tin cho biết, chị mời cả Han Lue (diễn viên Sung Kang) trong siêu phẩm Fast and Furious tham gia. Sung Kang (tên tiếng Hàn là Kang Sung-Ho; sinh năm 1972) là một diễn viên người Mỹ gốc Hàn. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Han Lue trong 5 phần của loạt phim Fast & Furious.

Và trong dự án mới của mình, không chỉ có một siêu sao là Han Lue. Nguồn tin cho biết còn nhiều ngôi sao hành động khác, đạo diễn hành động, đạo diễn tên tuổi Hollywood được mời về. Nhiều người tin rằng sản phẩm này sẽ là siêu phẩm để đời của Trương Ngọc Ánh.