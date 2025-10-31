HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Những dự án cuối của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Minh Khuê

(NLĐO) – Nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh hoạt động nghệ thuật tích cực trước khi bị Công an TP HCM bắt giữ điều tra.

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trương Ngọc Ánh đăng thông tin đi làm từ thiện, tham gia event hoặc chơi thể thao

Trước khi vướng vào pháp luật, Trương Ngọc Ánh được biết đến là một nhà sản xuất, diễn viên hoạt động tích cực. Thời gian gần đây, cô thường đăng thông tin, hình ảnh, video clip đi làm từ thiện, tham gia sự kiện giải trí hoặc chơi thể thao.

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt? - Ảnh 1.

Trương Ngọc Ánh tích cực đi từ thiện

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt? - Ảnh 2.

Cô tham gia tiệc sinh nhật bạn

Cụ thể, sáng 31-10, cô khoe video clip đi làm từ thiện với chia sẻ: "Chứa chan yêu thương đi qua bao nơi". Ngày 30-10, cô đăng ảnh đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn.

Tối 9-10, Trương Ngọc Ánh diện đầm bó, trang điểm đậm, khoe vẻ đẹp quyến rũ, tham gia đêm gala PMUS Awards 2025 do Phan Như Thảo tổ chức.

Cô là người trao giải "Queen of the Night", giải thưởng vinh danh người phụ nữ có màn xuất hiện sang trọng và khí chất nhất đêm gala.

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt? - Ảnh 3.

Trương Ngọc Ánh tham gia sự kiện của Phan Như Thảo tổ chức

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt? - Ảnh 4.

Cô khoe sắc vóc quyến rũ

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt? - Ảnh 5.

Vào tháng 4, Trương Ngọc Ánh giữ vai trò diễn viên kiêm đồng nhà sản xuất phim "Chrysalis - Chiếc kén". Tại sự kiện này, cô cho biết thêm "Chrysalis - Chiếc kén" là phim ngắn khoảng 40 phút và là sản phẩm mở màn. Sau đó, ê-kíp sẽ làm phim dài và nếu được đón nhận sẽ có loạt phim. Sau khi hoàn thành, phim ngắn được đưa đi chiếu ở quốc tế trước khi công chiếu tại rạp Việt. Cụ thể, tháng 11, phim sẽ chiếu tại Mỹ và tháng 12 sẽ chiếu ở Việt Nam.

Trương Ngọc Ánh bày tỏ sự hâm mộ với sức khỏe, lòng yêu nghề của diễn viên Kiều Chinh. Cô khẳng định phim "Chrysalis - Chiếc kén" có giấy phép từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

 Còn bị nợ hơn 20 tỉ đồng

Khi được hỏi tình hình tài chính đã ổn chưa, Trương Ngọc Ánh cho biết đã ổn định. Cô vẫn còn kiện tụng với một công ty và hai bên sắp ra tòa, không biết có được trả hai mươi mấy tỉ đồng không nhưng hiện nay nhìn chung tốt.

"Năm 2024 là năm tôi tu tập, không sân si hay nói gì trên Facebook. Tôi đợi sản phẩm sắp xong rồi mới công bố chứ không giới thiệu trước khi quay vì sản phẩm quan trọng và tiếng nói từ sản phẩm sẽ lớn hơn. Tôi sống thế nào, tất cả mọi người đều biết.

Trong những năm qua, tôi giữ bản thân đàng hoàng, tử tế, đi lên bằng đôi chân mình, không đến với bất cứ đại gia nào. Mọi người cứ nghĩ tôi giàu nứt đố đổ vách nhưng không phải như vậy. Tôi sống bình dân, chan hòa, thân thiệt với tất cả mọi người" - Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt? - Ảnh 6.

Trương Ngọc Ánh phong cách

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt? - Ảnh 7.

Cô tham gia các sự kiện thời trang

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt? - Ảnh 8.

Và thể thao

Một số thông tin từ người trong giới cho biết Trương Ngọc Ánh đang chuẩn bị cho phim điện ảnh "Hương Ga 2", có thể quay vào năm sau.

Trước khi trở lại làm diễn viên, đồng sản xuất phim "Chrysalis - Chiếc kén", Trương Ngọc Ánh đã có thời gian tạm ngừng sân chơi điện ảnh, tập trung vào các cuộc thi hoa hậu, làm giám khảo và giám đốc sản xuất.

Trương Ngọc Ánh từng được Lê Công Tuấn Anh phát hiện

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, được phát hiện bởi cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Anh đã thuyết phục đạo diễn Phước Sang mời cô đóng phim Em và Michael Jackson, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của cô. Phim nhựa đầu tiên có cô tham gia diễn xuất là "Em còn nhớ hay em đã quên".

Sau đó, cô tham gia nhiều phim: "Giã từ dĩ vãng", "Đồng tiền xương máu", "Lục Vân Tiên"… Năm 2006, cô tạo dấu ấn với vai Dần phim "Áo lụa Hà Đông".

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt? - Ảnh 9.

Trương Ngọc Ánh gây sốc khi bị bắt

Từ năm 2014 - 2023, Trương Ngọc Ánh đã có những đóng góp đáng kể trong ngành điện ảnh Việt Nam, đặc biệt với vai trò giám đốc sản xuất của ba bộ phim nổi bật: "Hương Ga", "Vệ sĩ Sài Gòn", và "Sắc đẹp ngàn cân".

Sau vai diễn trong phim "City of crows" năm 2020, Trương Ngọc Ánh tập trung vào các liên hoan phim và cuộc thi hoa hậu. Cô làm giám khảo "Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt", "Phim ngắn TikTok "Khoảnh khắc đắt giá", "Liên hoan phim TikTok", "Liên hoan phim quốc tế", "Hoa hậu Trái đất quốc tế", "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam".

Năm 2023, cô tiếp tục làm giám đốc sản xuất và chủ tịch giám khỏa của "Hoa hậu Trái đất Việt Nm", giám đốc sản xuất và chủ tịch đăng cai tổ chức "Hoa hậu Trái đất quốc tế", giám khảo "Tiếng hát Việt toàn cầu".

Ngày 1-12-2023, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM và TNA Entertainment ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện Ceremony Welcome - Xin chào Miss Earth 2023 diễn ra ngày 3-12-2023 tại Nhà hát Thành phố, do trung tâm quản lý.

Khi chương trình tổ chức xong, phía TNA Emtertainment chậm trễ thanh toán khoản phí 324,3 triệu đồng. Phía Công ty TNA Entertainment đã gửi công văn đề nghị thanh toán số tiền 324,3 triệu đồng thành nhiều đợt. Sau đó tiếp tục nhiều lần gửi công văn xin gia hạn trả công nợ. Sau nhiều lần đề nghị nhưng vẫn không được thanh toán, phía trung tâm đã nộp đơn khởi kiện đến TAND TP Thủ Đức, đòi khoản nợ (gốc và phạt vi phạm) 360,9 triệu đồng.

Đến tháng 10-2024, Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM xác nhận diễn viên Trương Ngọc Ánh đã trả hết nợ. Vì thế, phía trung tâm cũng rút đơn kiện.

Tin liên quan

Trương Ngọc Ánh tiết lộ tình hình tài chính đã ổn định

Trương Ngọc Ánh tiết lộ tình hình tài chính đã ổn định

(NLĐO) - Trương Ngọc Ánh cho biết năm 2024 là một năm đầy thăng trầm nhưng hiện tại nói chung đã tốt hơn nhiều.

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ đẹp quyến rũ đêm gala

(NLĐO) - Trương Ngọc Ánh trang điểm đậm, diện đầm bó, khoe vẻ đẹp quyến rũ, chung vui cùng người mẫu, doanh nhân Phan Như Thảo.

Trương Ngọc Ánh lần đầu diễn cùng Kiều Chinh, Tiến Phạm

(NLĐO) - Phim "Chrysalis - Chiếc kén" của đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz chính thức bấm máy sáng 3-4.

