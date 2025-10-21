VIDEO
Audio: Chủ nhà hàng Tung Dining đoạt giải Michelin bị truy tố vì trốn thuế

Vệ Loan (theo Vietnamnet, Danviet) -

(NLĐO) - Doanh thu thực tế của Công ty Tung Dining là hơn 53 tỉ đồng nhưng CEO Hoàng Tùng và cộng sự chỉ kê khai hơn 29 tỉ đồng. Audio do Kiki AI sản xuất.

    Thông báo