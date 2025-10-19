Loạt hình ảnh gây bất ngờ trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một phát hiện thú vị về cuốn hộ chiếu của Việt Nam.

Một người sử dụng đèn UV soi các trang hộ chiếu và bất ngờ thấy hiện lên hàng loạt hình ảnh rực rỡ, từ làng quê, ruộng lúa cho đến những địa danh nổi tiếng khắp 3 miền đất nước như Khuê Văn Các (Hà Nội), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), cầu Rồng (Đà Nẵng), chùa Thiên Mụ (Huế), chợ Bến Thành (TP HCM), đỉnh Fansipan (Lào Cai)…

Các họa tiết hoa sen, trống đồng, rồng thời Lý cũng xuất hiện, thể hiện bản sắc dân tộc.



Phải soi đèn UV mới có thể thấy những hình ảnh chìm bên trong cuốn hộ chiếu

Ở điều kiện ánh sáng bình thường, những hình ảnh này gần như chìm vào nền giấy, khó nhận thấy nếu không quan sát kỹ.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng, nhiều người đã thử dùng các loại đèn để soi cuốn hộ chiếu của mình nhưng không phải ai cũng thấy hiệu ứng tương tự.

Một tài khoản sau đó chia sẻ bí quyết cần phải sử dụng đèn UV để có thể quan sát rõ nhất.

Phát hiện này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Nhiều người bình luận cuốn hộ chiếu Việt Nam không chỉ là giấy tờ xuất nhập cảnh mà còn là tác phẩm nghệ thuật tinh tế, thể hiện niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh họa tiết in chìm bên trong hộ chiếu Việt Nam:

Một góc Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hình ảnh cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang)