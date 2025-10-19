HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Loạt hình ảnh gây bất ngờ trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Hình ảnh làng quê, ruộng lúa, những địa danh nổi tiếng khắp 3 miền đất nước dần hiện lên khi soi đèn UV vào các trang hộ chiếu.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một phát hiện thú vị về cuốn hộ chiếu của Việt Nam.

Một người sử dụng đèn UV soi các trang hộ chiếu và bất ngờ thấy hiện lên hàng loạt hình ảnh rực rỡ, từ làng quê, ruộng lúa cho đến những địa danh nổi tiếng khắp 3 miền đất nước như Khuê Văn Các (Hà Nội), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), cầu Rồng (Đà Nẵng), chùa Thiên Mụ (Huế), chợ Bến Thành (TP HCM), đỉnh Fansipan (Lào Cai)…

Các họa tiết hoa sen, trống đồng, rồng thời Lý cũng xuất hiện, thể hiện bản sắc dân tộc.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 1.

Phải soi đèn UV mới có thể thấy những hình ảnh chìm bên trong cuốn hộ chiếu

Ở điều kiện ánh sáng bình thường, những hình ảnh này gần như chìm vào nền giấy, khó nhận thấy nếu không quan sát kỹ. 

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng, nhiều người đã thử dùng các loại đèn để soi cuốn hộ chiếu của mình nhưng không phải ai cũng thấy hiệu ứng tương tự.

Một tài khoản sau đó chia sẻ bí quyết cần phải sử dụng đèn UV để có thể quan sát rõ nhất.

Phát hiện này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Nhiều người bình luận cuốn hộ chiếu Việt Nam không chỉ là giấy tờ xuất nhập cảnh mà còn là tác phẩm nghệ thuật tinh tế, thể hiện niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh họa tiết in chìm bên trong hộ chiếu Việt Nam:

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 2.

Một góc Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 3.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 4.

Hình ảnh cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang)

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 5.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 7.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 9.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 11.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 12.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 14.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 15.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 18.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 19.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 21.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 22.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 23.

Hé lộ nhiều hình ảnh 'bất ngờ' trên hộ chiếu Việt Nam khi soi tia UV - Ảnh 24.

Hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam (phát hành từ tháng 7-2022) được áp dụng công nghệ bảo an theo tiêu chuẩn ICAO.

Một trong những yếu tố nổi bật là lớp mực phát quang dưới tia UV, giúp hiển thị các chi tiết ẩn như bản đồ Việt Nam, hoa văn dân tộc, di tích và cảnh quan nổi tiếng, hỗ trợ kiểm tra thật - giả một cách nhanh chóng.

Theo bảng xếp hạng Henley Passport Index quý IV, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 92 thế giới, cho phép công dân nhập cảnh 50 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần visa hoặc xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA.

