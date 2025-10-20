"Bắc Bling" phiên bản chống lừa đảo của Bộ Công an rần rần trên mạng

Video ca khúc Clicking được đăng tải trên fanpage chính thức của Bộ Công an vào ngày 15-10 đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Với giai điệu hiện đại, ca từ gần gũi và thông điệp ý nghĩa, Clicking được đánh giá là cách tuyên truyền hấp dẫn, sáng tạo về an ninh mạng và phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thích thú, cho rằng bài hát giúp họ “vừa nghe nhạc, vừa học cách tự bảo vệ mình trên mạng”. Đây chính là yếu tố khiến cho phiên bản này gây sốt rần rần trên mạng.

Anh Trần Tuấn Anh (ngụ TP HCM) cho rằng tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang trở thành mối nguy ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhiều người dân, dù đã được cảnh báo từ lâu.

Theo anh Tuấn Anh, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, tội phạm mạng cũng ngày càng tinh vi, người dùng dễ trở thành nạn nhân chỉ sau một cú “click” vì thiếu cảnh giác.

Video ca khúc Clicking của Bộ Công an thu hút hơn 42.000 lượt tương tác và 2 triệu lượt xem



“Việc tuyên truyền bằng âm nhạc như ca khúc Clicking là hướng đi rất hiệu quả. Giai điệu dễ nhớ, ca từ gần gũi giúp người nghe vừa giải trí vừa thấm được thông điệp cảnh giác khi tham gia môi trường mạng” - anh Tuấn Anh nhận xét.

Theo đại diện Bộ Công an, ca khúc Clicking - do nghệ sĩ Tuấn Cry sáng tác và hát - là điểm nhấn của chiến dịch "Không một mình" do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng và phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Đây là hình thức tuyên truyền mới. Với giai điệu hiện đại và ca từ ý nghĩa, Clicking gửi gắm thông điệp đến mọi người, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên: Mỗi cú click trên mạng cần đi cùng sự tỉnh táo, trách nhiệm, để cùng nhau xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và văn minh.

Viết trên trang cá nhân, Tuấn Cry bày tỏ tự hào khi được tham gia vào một chiến dịch ý nghĩa, góp phần truyền tải thông điệp quan trọng theo cách gần gũi, dễ tiếp cận với cộng đồng.

"Cảm ơn Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tin tưởng giao cho Tuấn Cry nhiệm vụ rất quan trọng này. Thật vinh dự khi được đóng góp một chút công sức cho quê hương. Mong cho không gian mạng ngày càng trở nên an toàn, văn minh để trẻ em và thanh thiếu niên được thỏa sức học tập và phát triển bản thân" - Tuấn Cry viết.

Trước đó, Tuấn Cry và Hòa Minzy đã tạo nên sức hút lớn cho ca khúc Bắc Bling, điều này khiến Clicking dễ dàng chiếm được cảm tình của công chúng. Người dân - nhất là những người hâm mộ Bắc Bling và Hòa Minzy - đều dễ dàng thuộc và yêu mến Clicking.



