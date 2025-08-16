VIDEO
Audio: Để bò đi lạc trong hầm sông Sài Gòn, bị xử phạt ra sao?

Vệ Loan - Anh Vũ -

16/08/2025 17:41

(NLĐO) - Con bò đi lạc vào hầm sông Sài Gòn khiến nhiều người bất ngờ, lo lắng. Chủ bò chịu trách nhiệm ra sao? Bản tin được hỗ trợ bởi Kiki AI.

Sự việc con bò đi lạc nói trên xảy ra vào chiều 15-8, khi hệ thống camera giám sát của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phát hiện một đàn bò không có người trông coi tại khu vực giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, phường An Khánh.

Chỉ ít phút sau, một con bò trắng nặng khoảng 100 kg đã tách khỏi đàn và chạy thẳng vào bên trong hầm sông Sài Gòn theo hướng từ phường An Khánh sang phường Bến Thành. Sự cố này khiến nhiều người lưu thông qua hầm bất ngờ, lo lắng và gây ra tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài 30-40 phút.

Ngay khi phát hiện sự việc bò đi lạc, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã điều động lực lượng đến ngăn chặn đàn bò, đồng thời báo cho Công an phường An Khánh phối hợp hỗ trợ.

Để bò đi lạc, bị phạt như nào?

Đội CSGT Bến Thành phối hợp với Công an phường An Khánh xác minh được chủ đàn bò là ông V.Đ.T (59 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP HCM).

Ông T. đã được mời đến trụ sở làm việc vào ngày 16-8 và thừa nhận do sơ suất trong lúc đi ăn trưa nên đã để lạc mất con bò trắng. Ông cũng nhận trách nhiệm về sự bất cẩn của mình.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi "Để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông". Với lỗi này, ông T. bị phạt tiền 150.000-250.000 đồng. Ông cũng cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông khi chăn dắt vật nuôi.


