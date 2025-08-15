HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân đang di chuyển vào hầm sông Sài Gòn bất ngờ với đàn bò

Anh Vũ

(NLĐO) - 1 đàn bò đang di chuyển vào hầm sông Sài Gòn thì bị chặn lại, song một con thoát được đã vào hầm.

Chiều 15-8, một đàn bò bất ngờ xuất hiện ở đường Mai Chí Thọ, đoạn vào hầm sông Sài Gòn (TP HCM).

Người dân đang di chuyển vào hầm sông Sài Gòn bất ngờ với đàn bò- Ảnh 1.

Đàn bò bất ngờ xuất hiện.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, đoạn vào hầm sông Sài Gòn bất ngờ khi thấy một đàn bò đang di chuyển vào hầm, hướng đi đại lộ Võ Văn Kiệt.

Đại diện Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị TP HCM (đơn vị quản lý hầm Thủ Thiêm) xác nhận thông tin trên.

Đàn bò được xác định trước đó ở khu đất trống ở phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ). Bất ngờ di chuyển vào đường hầm.

Phát hiện sự việc, đơn vị đã chặn lại, song có một con bò đi vào được hầm. "Đơn vị sau đó dẫn dụ con bò ra ngoài. Sự cố khiến giao thông di chuyển chậm 30-40 phút" - đại diện đơn vị nói.

Sau vụ việc, chủ bò xuất hiện, lực lượng chức năng sau đó đã làm việc với chủ bò.

Tin liên quan

CSGT TP HCM đưa ra thông điệp nóng sau hàng loạt thanh niên "làm xiếc" trên đường

CSGT TP HCM đưa ra thông điệp nóng sau hàng loạt thanh niên "làm xiếc" trên đường

(NLĐO) - Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây nguy hiểm trên đường.

Đàn bò tót lai gầy trơ xương phục hồi và sinh con

Được Vườn Quốc gia Phước Bình chăm sóc đầy đủ nên chỉ gần 2 tháng, đàn bò tót lai 11 con từng bị bỏ đói tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã phục hồi, tăng trọng từng ngày và sinh 1 con

Tìm cách cứu đàn bò rừng lai

Dự án lai bò rừng cấp quốc gia thất bại trong khi người dân địa phương tạo được giống bò F2 mà không cần các nhà khoa học

hầm sông Sài Gòn Hầm Thủ Thiêm đàn bò
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo