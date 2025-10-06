VIDEO
Audio: Diễn biến vụ 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai bị bắn tử vong

Vệ Loan -

(NLĐO) - 16 giờ 30 phút hôm nay, 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ họp báo về vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình. Bản tin do Kiki AI hỗ trợ.

Pháp luật 06/10/2025
Pháp luật 06/10/2025
Thời sự 06/10/2025
Pháp luật 04/10/2025

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nhằm thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Đak Nhau, đảm bảo kịp thời chính xác đến các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân, Công an tỉnh tổ chức họp báo thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này vào 16 giờ 30 phút chiều nay.

Báo Người Lao Động sẽ tường thuật trực tuyến trên các nền tảng để kịp thời thông tin chi tiết đến bạn đọc.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được 1 nghi phạm liên quan vụ án gây rúng động dư luận này.

Như đã đưa tin, 3 người bị bắn tử vong gồm ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời, vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. 

Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

