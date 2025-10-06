Vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai: Tiếc thương 2 vợ chồng thường xuyên giúp đỡ người khác

Liên quan đến vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong tại xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai), chiều 5-10, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm láng giềng.

Gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm láng giềng (Ảnh C.H)

3 người tử vong, gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Quen biết với gia đình nạn nhân đã hơn 20 năm, ông Ng. V. H. (52 tuổi, ở ấp 6, xã Đak Nhau) mắt đỏ hoe nói: "Tôi quen biết vợ chồng anh Th. từ khi cả 2 còn khó khăn. 2 vợ chồng rất hiền lành, hay làm từ thiện, đã giúp đỡ cho nhiều người trong lúc khó khăn, sống không mất lòng ai".

Nhớ lại giây phút đau lòng, người đàn ông 52 tuổi khóc nấc. "Tôi là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, khi thấy sự việc, tôi đã rất sốc và đau lòng. Không riêng gì tôi, bà con hàng xóm và người thân gia đình ông Th., cũng chỉ mong sao cơ quan công an sớm bắt được hung thủ để 2 vợ chồng ông Th. và cháu trai được yên nghỉ" - ông H. kể lại.

Không giấu được nỗi tiếc thương, ông Ng. V. Kh. (thôn 6, xã Đak Nhau) siết chặt đôi bàn tay, nước mắt lăn dài trên má xúc động nói: "Tôi thường xuyên lên nhà ông Th. chơi. Thế hệ con ông Kh. cũng là bạn chơi thân với cháu ông Th."

Ông Kh. buồn bã chia sẻ, anh chị Th. hiền lành, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân sống xung quanh. Cháu ông Th. cũng rất ngoan, lễ phép, tuần nào cũng lên nhà tôi chơi với con trai tôi. Hôm qua tới giờ, con tôi cứ nói ba mua nước ngọt để con mang lên cho bạn uống vì bạn thích mà tôi càng đau lòng hơn.

Nhà ông Th. ở mặt tiền đường liên huyện cũ, cách nhà dân gần đó khoảng 200 m

Theo chia sẻ của một người thân gia đình nạn nhân viết trên mạng xã hội: "Một vụ án chấn động đã xảy ra với chính người thân của tôi, một đứa cháu ngây thơ, chưa ăn được bữa cơm no, đã ra đi mãi mãi dưới tay một tên sát nhân, lấy đi 3 mạng người cùng 1 lúc. Mong Bộ Công an sớm bắt được hung thủ để người thân ra đi không phải oan ức. Cô không nghĩ sẽ đưa con đi như vậy".

Nhà ông Th. ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi. Buổi tối khu vực này không có đèn đường, tối om, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ.

Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200 m) không nghe thấy tiếng động lạ. Căn nhà có 1 hầm xe, cạnh sân nhà có 1 nhà xưởng, sử dụng để kinh doanh.