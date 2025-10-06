HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai: Tiếc thương 2 vợ chồng thường xuyên giúp đỡ người khác

Uyên Châu

(NLĐO)- Vợ chồng anh chị Th. hiền lành, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân sống xung quanh

Liên quan đến vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong tại xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai), chiều 5-10, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm láng giềng.

Vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai: Đau lòng gia đình hiền lành giúp đỡ người khác - Ảnh 1.

Gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm láng giềng (Ảnh C.H)

3 người tử vong, gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Quen biết với gia đình nạn nhân đã hơn 20 năm, ông Ng. V. H. (52 tuổi, ở ấp 6, xã Đak Nhau) mắt đỏ hoe nói: "Tôi quen biết vợ chồng anh Th. từ khi cả 2 còn khó khăn. 2 vợ chồng rất hiền lành, hay làm từ thiện, đã giúp đỡ cho nhiều người trong lúc khó khăn, sống không mất lòng ai".

Nhớ lại giây phút đau lòng, người đàn ông 52 tuổi khóc nấc. "Tôi là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, khi thấy sự việc, tôi đã rất sốc và đau lòng. Không riêng gì tôi, bà con hàng xóm và người thân gia đình ông Th., cũng chỉ mong sao cơ quan công an sớm bắt được hung thủ để 2 vợ chồng ông Th. và cháu trai được yên nghỉ" - ông H. kể lại.

Không giấu được nỗi tiếc thương, ông Ng. V. Kh. (thôn 6, xã Đak Nhau) siết chặt đôi bàn tay, nước mắt lăn dài trên má xúc động nói: "Tôi thường xuyên lên nhà ông Th. chơi. Thế hệ con ông Kh. cũng là bạn chơi thân với cháu ông Th."

Ông Kh. buồn bã chia sẻ, anh chị Th. hiền lành, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân sống xung quanh. Cháu ông Th. cũng rất ngoan, lễ phép, tuần nào cũng lên nhà tôi chơi với con trai tôi. Hôm qua tới giờ, con tôi cứ nói ba mua nước ngọt để con mang lên cho bạn uống vì bạn thích mà tôi càng đau lòng hơn.

Vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai: Đau lòng gia đình hiền lành giúp đỡ người khác - Ảnh 3.

Nhà ông Th. ở mặt tiền đường liên huyện cũ, cách nhà dân gần đó khoảng 200 m

Theo chia sẻ của một người thân gia đình nạn nhân viết trên mạng xã hội: "Một vụ án chấn động đã xảy ra với chính người thân của tôi, một đứa cháu ngây thơ, chưa ăn được bữa cơm no, đã ra đi mãi mãi dưới tay một tên sát nhân, lấy đi 3 mạng người cùng 1 lúc. Mong Bộ Công an sớm bắt được hung thủ để người thân ra đi không phải oan ức. Cô không nghĩ sẽ đưa con đi như vậy".

Nhà ông Th. ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi. Buổi tối khu vực này không có đèn đường, tối om, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ.

Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200 m) không nghe thấy tiếng động lạ. Căn nhà có 1 hầm xe, cạnh sân nhà có 1 nhà xưởng, sử dụng để kinh doanh.

Tin liên quan

Vụ 3 người bị sát hại ở Đồng Nai: Thông tin chính thức từ công an

Vụ 3 người bị sát hại ở Đồng Nai: Thông tin chính thức từ công an

Vì sao nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố?; Bão số 11 Matmo có thể giật tới cấp 16, gây mưa rất to… là những tin tức đáng chú ý

Công an công bố nhận dạng kẻ sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

(NLĐO)-Camera an ninh đã ghi lại đối tượng liên quan vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình ở xã Đak Nhau

Vụ 3 người bị sát hại ở Đồng Nai: Xuất hiện clip kẻ lạ bịt mặt

(NLĐO) - Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy tại căn nhà - nơi phát hiện 3 người bị sát hại, có 1 người đàn ông xuất hiện, lưng đeo balo, tay cầm vật giống súng

