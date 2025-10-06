Vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Đồng Nai: Bắt giữ 1 nghi phạm

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ 1 nghi phạm liên quan vụ bắn chết 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Nghi phạm bị bắt giữ vào chiều 5-10.

Dự kiến trong chiều nay 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ họp báo công bố thông tin.

3 người tử vong trong vụ án mạng gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.). Hiện trường vụ án được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt.

Đối tượng gây án bị camera an ninh ghi lại

Như đã đưa tin, sáng 3-10, người dân báo tin có vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn xã Đak Nhau.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, đã phân công đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.