Audio: Kết quả điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng giết người ở Lạng Sơn

Vệ Loan -

(NLĐO) - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng giết người gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Chiều 3-12, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người gây hoang mang dư luận.

Qua điều tra, xác minh tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng thực hiện hành vi giết người là Đoàn Văn Sáng, cựu Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, tỉnh Lạng Sơn.

Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội.

Ngày 25-1-2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội QLTT số 4, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt.

Sau khi gây án, Sáng đã tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Ngày 28-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người. Ngày 29-11-2025 ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội giết người. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các quyết định và lệnh trên.

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt đấu tranh, truy xét, mở rộng điều tra, xử lý vụ án.


