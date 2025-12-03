Cung cấp thông tin vụ án gây xôn xao dư luận ở Lạng Sơn

Theo kế hoạch, chiều 3-12, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ án xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng (Lạng Sơn) gây sự chú ý của dư luận, nhất là trên không gian mạng để kịp thời định hướng, ổn định tình hình trật tự xã hội.

Lực lượng công an phong tỏa khu vực Đội QLTT số 4 ở Lạng Sơn. Nguồn: MXH

Trước đó, ngày 28-11, Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên phát đi cảnh báo về liên quan đến những thông tin đang bị phát tán trên mạng xã hội.

Fanpage của công an xã Tiên Hưng thông tin hiện nay, một số tài liệu (như "Tài liệu 88 trang"...) có nội dung kích động, nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân thực hiện ngay 3 nội dung, gồm: Tuyệt đối không chia sẻ: Nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền; Tố giác vi phạm: Báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện tài khoản chia sẻ các nội dung trên; Giám sát trẻ em: Hướng dẫn con em tránh xa các nội dung tiêu cực, kích động trên mạng xã hội.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Bắc Ninh cũng có khuyến cáo người dân dừng ngay việc tìm kiếm và chia sẻ hình ảnh, video liên quan đến tài liệu và thông tin được cho là có một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.