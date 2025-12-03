HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt Đoàn Văn Sáng về tội Giết người ở Lạng Sơn

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Cáo buộc giết người xảy ra tại huyện Hữu Lũng cũ (Lạng Sơn), Đoàn Văn Sáng bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 3-12, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sáng là đối tượng liên quan vụ án giết người xảy ra tại (xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; huyện Hữu Lũng cũ).

Đoàn Văn Sáng bị khởi tố về tội Giết người tại Lạng Sơn - Ảnh 1.

Đoàn Văn Sáng tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và đối tượng thực hiện hành vi Giết người là Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, tỉnh Lạng Sơn.

Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25-1-2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội QLTT số 4, tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt.

Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Đoàn Văn Sáng bị khởi tố về tội Giết người tại Lạng Sơn - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Ngày 28-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người; ngày 29-11-2025, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các Quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các Quyết định và Lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt đấu tranh, truy xét, mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Qua vụ việc này, đề nghị cơ quan thông tấn báo chí và người dân:

Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật... Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các Hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật...

Tin liên quan

Công an Hải Phòng kêu gọi không bình luận, chia sẻ về "vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn"

Công an Hải Phòng kêu gọi không bình luận, chia sẻ về "vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn"

(NLĐO)- Theo Công an TP Hải Phòng, gần đây có tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận như "vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn"

Công an khuyến cáo dừng tìm kiếm, chia sẻ hình ảnh liên quan nghi vấn vụ án nghiêm trọng ở Lạng Sơn

(NLĐO) - Công an khuyến cáo người dân dừng ngay việc tìm kiếm, chia sẻ hình ảnh liên quan nghi vấn vụ án nghiêm trọng ở Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Cảnh sát phong tỏa lối vào khu vực Trạm Quản lý thị trường số 4

Giá vàng lại tăng; Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim; Bão số 15 giật cấp 11;...

giết người Lạng Sơn giết người ở Lạng Sơn Đoàn Văn Sáng
