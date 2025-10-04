Audio: Loạt bê bối của Hoàng Hường và nụ cười khó hiểu trước máy quay

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Thị Hường (SN 1987, còn gọi là Hoàng Hường) cùng 5 người khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Theo cảnh sát, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1-2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Được biết, Hoàng Hường là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile Hà Nội.

Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường đã bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai lệch. Không chỉ gây tranh cãi về quảng cáo, Hoàng Hường còn nhiều lần bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Năm 2023, trong một phiên livestream, doanh nhân này gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ hoa là "ăn xin", ví món mèn mén - món ăn của người Mông - là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp".

Trước đó, năm 2020, bà Hường đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình (cũ), gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.