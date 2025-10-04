Hoàng Hường - nữ doanh nhân vừa bị khởi tố là ai?

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường, quê Phú Thọ), 2 em rể và 3 nhân viên.

Chuyên án do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện, điều tra, xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Quảng cáo "nổ", liên tiếp bị xử phạt

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng về kế toán tại các công ty và hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái do Hoàng Hường điều hành.

Thời gian qua, dư luận không xa lạ với cái tên Hoàng Hường, chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm hỗ trợ răng miệng, làm đẹp… với hàng loạt quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Hoàng Hường (tên thật Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, tại Phú Thọ) được biết đến với nhiều ồn ào kinh doanh và phát ngôn gây tranh cãi, như tuyên bố sản phẩm "chữa hôi miệng tận kiếp trước" hay "điều trị xương khớp không cần thuốc Tây"...

Từ dầu gội đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe, loạt sản phẩm gắn mác Hoàng Hường phủ sóng khắp mạng xã hội.

Các sản phẩm liên quan đến Hoàng Hường từng nhiều lần bị xử phạt do vi phạm quy định. Gần đây nhất, cuối tháng 6-2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử lý fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" vì quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm, nội dung chưa được xác nhận.

Từ năm 2021 đến nay, Hoàng Hường nhiều lần bị Thanh tra Bộ Y tế và các sở y tế địa phương xử phạt với hành vi quảng cáo sai lệch.

Năm 2021, sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic bị phản ánh quảng cáo quá mức. Năm 2022, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo viên xương khớp Hoàng Hường và Hoạt huyết Hoàng Hường quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh. Trong năm 2022, doanh nghiệp này bị Cục An toàn thực phẩm phạt 65 triệu đồng.

Trước đó, tháng 12-2019, phòng khám nha khoa của Hoàng Hường bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép vì sử dụng nhân sự không đủ điều kiện và tự ý thay đổi cơ sở vật chất.

Từ quảng cáo "nổ" đến loạt phát ngôn gây bão

Hoàng Hường cũng từng xuất hiện trong video quảng bá viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health, khẳng định sản phẩm "được hội đồng khoa học thế giới công nhận". Thông tin này không được kiểm chứng, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Dù nhiều lần bị xử phạt vì quảng cáo sai phạm, song Công ty Dược phẩm Hoàng Hường vẫn tiếp tục tung chiến dịch tiếp thị qua tin nhắn với nội dung gây hiểu lầm, khiến nhiều người tiêu dùng bức xúc.

Trên mạng xã hội, fanpage của Công ty Dược phẩm Hoàng Hường từng bị phản ánh nhắn tin hàng loạt với nội dung trúng thưởng ô tô, xe máy, vàng, tiền mặt hay hoàn tiền 100% khi khách hàng mua các sản phẩm như nước súc miệng, viên uống xương khớp, hoạt huyết dưỡng não, bổ gan, siro ho, nội tiết tố nữ….

Đến nay, chưa có cơ sở khẳng định những giải thưởng này được trao thực tế, khiến nhiều người nghi ngờ đây chỉ là chiêu tiếp thị nhằm thúc đẩy mua hàng.

Năm 2023, trong một buổi livestream tại Hà Giang, Hoàng Hường gọi món mèn mén của người Mông là "cám lợn". Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang sau đó lên án phát ngôn xúc phạm văn hóa địa phương.

Đây không phải lần đầu bà Hoàng Hường vướng ồn ào phát ngôn. Tháng 10-2020, trong một buổi livestream tại Quảng Bình (cũ), bà phủ nhận mức độ thiệt hại do bão lũ ở Lệ Thủy, khiến dư luận địa phương phẫn nộ.