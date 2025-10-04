Hoàng Hường - nữ doanh nhân vừa bị khởi tố là ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hoàng Hường - nữ doanh nhân vừa bị khởi tố là ai?

D.Thu

(NLĐO) - Trước khi bị khởi tố, Dược phẩm Hoàng Hường và các cơ sở trong hệ sinh thái này nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm quảng cáo, kinh doanh.

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường, quê Phú Thọ), 2 em rể và 3 nhân viên.

Chuyên án do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện, điều tra, xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Hoàng Hường – nữ doanh nhân vừa bị khởi tố là ai? - Ảnh 1.

Bị can Hoàng Hường trước khi bị khởi tố

Quảng cáo "nổ", liên tiếp bị xử phạt

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng về kế toán tại các công ty và hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái do Hoàng Hường điều hành.

Thời gian qua, dư luận không xa lạ với cái tên Hoàng Hường, chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm hỗ trợ răng miệng, làm đẹp… với hàng loạt quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Hoàng Hường (tên thật Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, tại Phú Thọ) được biết đến với nhiều ồn ào kinh doanh và phát ngôn gây tranh cãi, như tuyên bố sản phẩm "chữa hôi miệng tận kiếp trước" hay "điều trị xương khớp không cần thuốc Tây"...

Hoàng Hường – nữ doanh nhân vừa bị khởi tố là ai? - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng khởi tố bị can với Hoàng Hường. Nguồn: VTV

Từ dầu gội đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe, loạt sản phẩm gắn mác Hoàng Hường phủ sóng khắp mạng xã hội.

Các sản phẩm liên quan đến Hoàng Hường từng nhiều lần bị xử phạt do vi phạm quy định. Gần đây nhất, cuối tháng 6-2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử lý fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" vì quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm, nội dung chưa được xác nhận.

Từ năm 2021 đến nay, Hoàng Hường nhiều lần bị Thanh tra Bộ Y tế và các sở y tế địa phương xử phạt với hành vi quảng cáo sai lệch.

Năm 2021, sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic bị phản ánh quảng cáo quá mức. Năm 2022, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo viên xương khớp Hoàng Hường và Hoạt huyết Hoàng Hường quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh. Trong năm 2022, doanh nghiệp này bị Cục An toàn thực phẩm phạt 65 triệu đồng.

Trước đó, tháng 12-2019, phòng khám nha khoa của Hoàng Hường bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép vì sử dụng nhân sự không đủ điều kiện và tự ý thay đổi cơ sở vật chất.

Hoàng Hường – nữ doanh nhân vừa bị khởi tố là ai? - Ảnh 4.
Hoàng Hường – nữ doanh nhân vừa bị khởi tố là ai? - Ảnh 5.

Công ty Dược phẩm Hoàng Hường từng bị Bộ Y tế "tuýt còi". Ảnh. Cục ATTP

Từ quảng cáo "nổ" đến loạt phát ngôn gây bão

Hoàng Hường cũng từng xuất hiện trong video quảng bá viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health, khẳng định sản phẩm "được hội đồng khoa học thế giới công nhận". Thông tin này không được kiểm chứng, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Dù nhiều lần bị xử phạt vì quảng cáo sai phạm, song Công ty Dược phẩm Hoàng Hường vẫn tiếp tục tung chiến dịch tiếp thị qua tin nhắn với nội dung gây hiểu lầm, khiến nhiều người tiêu dùng bức xúc.

Trên mạng xã hội, fanpage của Công ty Dược phẩm Hoàng Hường từng bị phản ánh nhắn tin hàng loạt với nội dung trúng thưởng ô tô, xe máy, vàng, tiền mặt hay hoàn tiền 100% khi khách hàng mua các sản phẩm như nước súc miệng, viên uống xương khớp, hoạt huyết dưỡng não, bổ gan, siro ho, nội tiết tố nữ….

Đến nay, chưa có cơ sở khẳng định những giải thưởng này được trao thực tế, khiến nhiều người nghi ngờ đây chỉ là chiêu tiếp thị nhằm thúc đẩy mua hàng.

Năm 2023, trong một buổi livestream tại Hà Giang, Hoàng Hường gọi món mèn mén của người Mông là "cám lợn". Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang sau đó lên án phát ngôn xúc phạm văn hóa địa phương.

Hoàng Hường – nữ doanh nhân vừa bị khởi tố là ai? - Ảnh 6.

Người dân Quảng Bình (cũ) phẫn nộ trước livestream của nha khoa Hoàng Hường

Đây không phải lần đầu bà Hoàng Hường vướng ồn ào phát ngôn. Tháng 10-2020, trong một buổi livestream tại Quảng Bình (cũ), bà phủ nhận mức độ thiệt hại do bão lũ ở Lệ Thủy, khiến dư luận địa phương phẫn nộ. 

Tin liên quan

Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng, Ngân 98, Ngân Collagen, bị nhắc tên

Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng, Ngân 98, Ngân Collagen, bị nhắc tên

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra, xử lý quảng cáo vi phạm của Ngân 98, Ngân Collagen, Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng, trên mạng xã hội.

Cảnh báo Viên xương khớp Hoàng Hường, Hoạt huyết Hoàng Hường vi phạm quảng cáo

(NLĐO) - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Hoàng Hường và Hoạt huyết Hoàng Hường vừa bị cơ quan chức năng cảnh báo do vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Công ty dược phẩm Hoàng Hường bị phạt 65 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo

(NLĐO) - Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường vừa bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt 65 triệu đồng vì vi phạm trong quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

khởi tố vụ án vi phạm quy định hệ sinh thái Bộ Công an Cơ quan Cảnh sát bắt tạm giam Hoàng Hường Khởi tố Hoàng Hường Hoàng Hường bị bắt dược phẩm Hoàng Hường Hoàng Hường là ai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo