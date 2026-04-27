Audio: Phía sau "thương hiệu quốc dân" trứng gà Ba Huân

Bà Ba Huân từng kể thương hiệu trứng gà Ba Huân được bà gầy dựng hơn 50 năm trước từ một gánh trứng nhỏ, rồi dần phát triển thành vựa trứng lớn.

Bước ngoặt lớn nhất đến trong giai đoạn dịch cúm gia cầm H5N1 (2003-2005). Trong bối cảnh nhiều tiểu thương rút lui, bà quyết định bán đất đai, tài sản để đầu tư dây chuyền xử lý trứng sạch hiện đại từ châu Âu, tái gia nhập thị trường với mô hình sản xuất khép kín.

Đến đầu năm 2013, khi giá trứng tại TPHCM tăng đột biến, Công ty Ba Huân cùng một số doanh nghiệp nội địa đã tham gia bình ổn, đưa giá về mức hợp lý. Động thái này giúp thương hiệu ghi dấu ấn mạnh với người tiêu dùng.

Năm 2022 được xem là thời kỳ đỉnh cao của Công ty Ba Huân. Theo công bố, sản phẩm của doanh nghiệp có mặt tại khoảng 3.000 siêu thị, phủ khắp 100% tỉnh, thành và xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Malaysia. Quy mô tài sản tăng lên tới 3.200 tỉ đồng, quỹ đất 100 ha, hơn 900 nhân sự và trên 150 mã sản phẩm.

Cũng trong năm này, bà Ba Huân bất ngờ công bố bán 25% cổ phần vào tháng 3, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Việt Hưng (SN 1985) làm tổng giám đốc. Đến tháng 8 cùng năm, ông Hưng trở thành người đại diện pháp luật, còn bà Ba Huân giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.