Nỗi lòng của bà chủ thương hiệu bún Nguyễn Bính

Liên quan vụ cơ sở bún Nguyễn Bính nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Tân Sơn, TPHCM với tổng số tiền 552 triệu đồng, mới đây, bà Nguyễn Thị Bính, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính, đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Trong đơn, bà khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Tân Sơn, đồng thời đề xuất cơ chế hỗ trợ bảo tồn nghề bún truyền thống.

Theo bà Bính, có sự "bất hợp lý" về cách tính lưu lượng xả thải và thời điểm lấy mẫu đúng lúc công ty có xảy ra sự cố tràn bột ra cống - một tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn.

Mong muốn lớn nhất của bà chủ thương hiệu bún Nguyễn Bính là được hỗ trợ di dời, không chỉ cho riêng cơ sở của mình mà còn cho nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm truyền thống khác.

Xưởng bún của bà đã tồn tại 28 năm tại cùng một vị trí. Từ khu vực cánh đồng trước đây, nay đã trở thành khu dân cư đông đúc.

Đặc điểm chung của các cơ sở này là nơi sản xuất thường kết hợp với nơi ở, không có diện tích để xây dựng hầm hoặc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, đồng thời cũng không đủ kinh phí để vận hành riêng hệ thống xử lý.

"Tôi tha thiết mong muốn cơ quan quản lý nhìn nhận lại thực trạng của các ngành nghề truyền thống, đặc biệt là lĩnh vực thực phẩm, để có chính sách hỗ trợ thay vì chỉ áp dụng mức phạt nặng. Qua đó góp phần giữ gìn văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam" - bà Bính bày tỏ.