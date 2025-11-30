VIDEO
Audio: Toàn cảnh vụ vợ chồng Mailisa "rửa" xuất xứ mỹ phẩm Quảng Châu thành hàng cao cấp

Vệ Loan -

(NLĐO) - Chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic chính là màn ngụy trang tinh vi của Mailisa.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an vừa qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng Mai), Tổng Giám đốc Công ty MK Skincare, cùng 6 người khác về tội "Buôn lậu".

Theo C03, Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với chồng mình dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp. Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.

Trong đó, chỉ riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Những sản phẩm giá rẻ được 2 vợ chồng Mai biến thành hàng cao cấp bằng bao bì bóng bẩy, truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt. Nguồn hàng - mắt xích quan trọng nhất của "đế chế ảo" Doctor Magic - được che giấu tinh vi.

Cục C03 cho biết toàn bộ kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng... đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/sản phẩm. Hàng được vận chuyển qua Hồng Kông (Trung Quốc). Tại đây, 2 công ty "ma" của Mai và Khánh cùng một số đối tượng người Trung Quốc đứng tên thực hiện mở tờ khai, gắn mác "sản xuất tại Hồng Kông" kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do Khánh đứng tên chủ sở hữu và là tổng giám đốc.

Để đủ điều kiện lưu hành, vợ chồng Mai còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hồng Kông. Sau đó, các bị can nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được "hợp pháp hóa" bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả.



