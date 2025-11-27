HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thẩm mỹ viện Mailisa bất ngờ thông báo ngừng hoạt động

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thẩm mỹ viện này xin lỗi tất cả khách hàng và mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn

Tối 27-11, fanpage 2,8 triệu lượt theo dõi của thẩm mỹ viện Mailisa đã thông báo tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28-11-2025.

"Đây là quyết định rất khó khăn và chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ Quý khách vào thời điểm này. Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới tất cả quý khách hàng thân yêu và rất mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn này" - thẩm mỹ viện Mailisa đăng tải trên fanpage.

Trước đó, ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động: Tác động đến kinh tế và khách hàng - Ảnh 1.

Mailisa thông báo ngừng hoạt động từ ngày 28-11

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ký quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa.

Cụ thể, quyết định thu hồi gồm 80 số tiếp nhận Phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, trong đó có bộ sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic.

Nguyên nhân là doanh nghiệp không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Mailisa là thương hiệu do bà Phan Thị Mai, còn gọi là Mailisa (tên của thẩm mỹ viện) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998.

Theo giới thiệu, hệ thống Mailisa bắt đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận trước đây (nay là phường Cầu Kiệu, TP HCM). Thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi, đang có 9 chi nhánh trên cả nước, theo fanpage.

Bà Mai từng nhiều lần nhấn mạnh những yếu tố làm nên tên tuổi của Mailisa đến từ hạ tầng sang trọng, máy móc hiện đại nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ – chuyên viên có chứng chỉ hành nghề, cùng cam kết sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra, Mailisa còn là chuỗi thẩm mỹ hướng đến mô hình "hàng hiệu – giá bình dân", nhờ đó thu hút đông đảo khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.

Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu này cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Dù có nhiều cơ sở trên khắp cả nước nhưng thay vì thuê mặt bằng, Mailisa đều bỏ tiền mua đất, xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.

