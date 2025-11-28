HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Vụ Mailisa nhập lậu mỹ phẩm thu lời hàng ngàn tỉ đồng: Thu giữ 300 lượng vàng SJC, 100 sổ đỏ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Điều tra vụ Mailisa buôn lậu mỹ phẩm, Cảnh sát thu giữ 3 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng Mai), Tổng Giám đốc Công ty MK Skincare, cùng 6 người khác về tội "Buôn lậu".

Vụ Mailisa buôn lậu mỹ phẩm: Khởi tố Giám đốc và thu giữ hàng trăm tỷ đồng - Ảnh 1.

Vợ chồng Mailisa khi chưa bị bắt. Ảnh: FBNV

Theo C03, Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với chồng mình dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp. Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.

Trong đó, chỉ riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Những sản phẩm giá rẻ được 2 vợ chồng Mai biến thành hàng cao cấp bằng bao bì bóng bẩy, truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt. Nguồn hàng - mắt xích quan trọng nhất của "đế chế ảo" Doctor Magic - được che giấu tinh vi.

Cục C03 cho biết, toàn bộ kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/sản phẩm. Hàng được vận chuyển qua Hồng Kông, nơi 2 công ty "ma" của Mai và Khánh cùng một số đối tượng người Trung Quốc đứng tên thực hiện mở tờ khai, gắn mác "sản xuất tại Hồng Kông" kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do Khánh đứng tên chủ sở hữu và là tổng giám đốc.

Để đủ điều kiện lưu hành, vợ chồng Mai còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hồng Kông. Sau đó, các bị can còn nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được "hợp pháp hóa" bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả. Nhờ vậy, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic vẫn "đường hoàng" xuất hiện trên thị trường, được bán với giá gấp hàng chục lần giá thực.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỉ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.

