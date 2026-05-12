Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 gửi khuyến cáo về xương cá ba sa đến với những người khoái khẩu

Sỹ Hưng -

(NLĐO) - Nhiều người sau khi ăn cá ba sa nuốt thấy đau, vướng cổ họng phải đến bệnh viện để cấp cứu.

Những lưu ý khi khám sức khoẻ định kỳ

Ba cột mốc đưa Đại học Y Hà Nội dẫn đầu đào tạo khối sức khỏe

Bé 8 tuổi đột quỵ trên lớp: Cảnh báo dấu hiệu nhiều cha mẹ bỏ lỡ

Ngày 12-5, Khoa Nội soi – Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) thông tin thời gian qua đã tiếp nhận nhiều trường hợp mắc xương cá ba sa. 


Nhiều người nhập viện cấp cứu vì nghiền ăn món cá ba sa - Ảnh 1.

Hình ảnh xương cá được gắp bỏ qua nội soi

Gần đây nhất là trường hợp bệnh nhân nữ 28 tuổi, nhập viện trong tình trạng nuốt đau đột ngột sau khi ăn cá ba sa, cảm giác vướng rõ vùng cổ bên phải, tăng đau khi nuốt nước bọt.


Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng ghi nhận có mảnh xương cá cắm vào niêm mạc vùng amidan bên phải gây viêm sung huyết xung quanh của bệnh nhân. Sau khi xử trí, dị vật đã được gắp bỏ an toàn qua nội soi.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, cá ba sa là món ăn phổ biến trong bữa cơm gia đình ở Việt Nam do tính chất thịt mềm, dễ ăn, nhiều cách chế biến. Tuy nhiên do tính chất xương dăm nhỏ, mảnh, sắc, nên nguy cơ còn sót lại xương cá sau sơ chế là khó tránh. Mắc xương cá dù mảnh nhỏ nếu không được xử trí đúng cách, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như áp xe, thủng thực quản, viêm trung thất.

