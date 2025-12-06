HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Ba cột mốc đưa Đại học Y Hà Nội dẫn đầu đào tạo khối sức khỏe

N.Dung

(NLĐO) - Đại học Y Hà Nội khẳng định vị thế dẫn đầu khối khoa học sức khỏe, trong đó Chương trình điều dưỡng tiên tiến đã đưa gần 300 cử nhân sang Đức làm việc.

Ngày 6-12, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm ba cột mốc: 30 năm đào tạo Điều dưỡng, 25 năm Xét nghiệm y học và 15 năm Chương trình điều dưỡng tiên tiến. Đây là dịp nhà trường nhìn lại chặng đường phát triển, đồng thời khẳng định vị thế trong đào tạo nhân lực khoa học sức khỏe và hội nhập quốc tế.

Ba cột mốc, dẫn đầu về chất lượng đào tạo trong khối khoa học sức khỏe - Ảnh 1.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, chia sẻ về ba cột mốc đào tạo quan trọng của trường

Tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, nhận định ba chương trình là nền tảng quan trọng, tạo dấu ấn xuyên suốt và góp phần lớn vào sự phát triển của nhà trường. Dấu mốc 30 năm đào tạo điều dưỡng khẳng định vai trò tiên phong của Trường Đại học Y Hà Nội, khi năm 1995 Nhà trường mở ngành Cử nhân điều dưỡng, chấm dứt 50 năm đào tạo chỉ ở bậc trung cấp.

Quyết định này giúp thu hẹp khoảng cách đào tạo với khu vực và tạo dựng đội ngũ điều dưỡng trình độ cao. Đến nay, gần 50% nhân lực điều dưỡng đã đạt trình độ cao đẳng, đại học.

Cùng với đó, ngay từ đầu những năm 2000, Nhà trường đã tiên phong đào tạo cử nhân xét nghiệm y học chính quy, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, những người đặt nền móng cho sự chính xác trong chẩn đoán và điều trị.

Năm 2010, Chương trình điều dưỡng tiên tiến được triển khai, giảng dạy bằng tiếng Anh theo mô hình của Đại học CSU Long Beach (Mỹ) và thực hiện theo dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Bộ GD-ĐT. Đây là chương trình duy nhất trong khối ngành sức khỏe đáp ứng chuẩn quốc tế.

Đến nay, gần 300 cử nhân điều dưỡng của trường đã hành nghề tại Đức sau khi vượt qua kỳ thi cấp phép, tạo nên cộng đồng điều dưỡng Việt Nam lớn tại châu Âu.

Ba cột mốc, dẫn đầu về chất lượng đào tạo trong khối khoa học sức khỏe - Ảnh 4.

Cử nhân ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm tại lễ tốt nghiệp năm 2025

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, nhấn mạnh vai trò tiên phong của Trường Đại học Y Hà Nội và quyết định mở ngành cử nhân điều dưỡng năm 1995 là "bước ngoặt mang tính cách mạng".

Ông cho biết suốt 50 năm (1945-1995), ngành điều dưỡng Việt Nam chỉ đào tạo đến trung cấp. Việc tiên phong mở đào tạo đại học giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách với khu vực. Từ chỗ thiếu nhân lực trình độ cao, hiện gần một nửa số điều dưỡng cả nước đã đạt trình độ cao đẳng, đại học, góp phần nâng chất lượng chăm sóc người bệnh.

Trường Đại học Y Hà Nội hiện đã phát triển 15 chương trình đại học và 264 chương trình sau đại học. Quy mô cán bộ tăng từ dưới 1.000 lên hơn 3.000 người, số học viên và sinh viên từ dưới 10.000 lên 16.000.

Năm 2024-2025, trường lần đầu tham gia xếp hạng quốc tế và đứng vị trí 801-1.000 thế giới; riêng khối Khoa học sức khỏe đạt hạng 501-600, là đơn vị duy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực này được xếp hạng. Chỉ số chất lượng đào tạo của trường cũng đứng cao nhất trong số các đại học Việt Nam được xếp hạng.

nguồn nhân lực nhân lực chất lượng cao chuẩn quốc tế hội nhập quốc tế đào tạo ĐH Y Hà Nội đại học y hà nội Trường Đại học Y Hà Nội điều dưỡng
