Bé 8 tuổi đột quỵ trên lớp: Cảnh báo dấu hiệu nhiều cha mẹ bỏ lỡ

Những ngày gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tiếp nhận nhiều trường hợp đột quỵ ở trẻ em và vị thành niên.

Bệnh nhi bị đột quỵ đang điều trị tại bệnh viện

Điển hình là trường hợp bé trai 8 tuổi (ở Hà Nội) trong lúc đang học bất ngờ gục xuống bàn, xuất hiện yếu nửa người bên trái – biểu hiện của cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua. Rất may, thầy cô và các bạn phát hiện kịp thời, nhanh chóng thông báo cho gia đình đưa bé đến bệnh viện. Nhờ được xử trí kịp thời, bệnh nhi đã hồi phục gần như hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh.

Một trường hợp khác là bệnh nhân 14 tuổi (ở Ninh Bình). Trước khi nhập viện khoảng 10 ngày, trẻ xuất hiện đau đầu dữ dội, ngất xỉu tại trạm y tế xã, uống thuốc sau đó tỉnh lại. Tuy nhiên những cơn đau đầu tiếp tục tái diễn. Ban đầu gia đình nghĩ con chỉ đau đầu do bị cảm, nhưng để yên tâm đã đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp chiếu phát hiện bệnh nhân bị chảy máu não nhỏ do vỡ dị dạng thông động – tĩnh mạch vùng thái dương phải.

Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành can thiệp nút dị dạng và túi giả phình. Hiện tại, sức khỏe của trẻ đã hồi phục hoàn toàn.

Tại Viện Thần kinh (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đang điều trị đồng thời 4 bệnh nhi trong độ tuổi từ 8–16 bị đột quỵ. Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Thần kinh cho hay, đột quỵ ở trẻ vẫn hiếm nhưng tỉ lệ người bệnh dưới 45 tuổi tăng rõ rệt. Riêng năm 2025, 10-15% bệnh nhân của Khoa Đột quỵ não là người trẻ.

Ở trẻ em, nhồi máu não thường do bóc tách động mạch - chiếm khoảng 30-50%, xảy ra khi trẻ vận động mạnh, va chạm, xoay cổ đột ngột hoặc do viêm mạch. Đột quỵ trẻ em dễ bị bỏ sót vì trẻ khó mô tả triệu chứng và biểu hiện thường không điển hình.

Đột quỵ ngày càng gặp nhiều ở người trẻ

"Với đột quỵ, thời gian luôn là yếu tố quyết định. Thuốc tiêu sợi huyết hiệu quả nhất trong 3-4,5 giờ đầu, còn lấy huyết khối cơ học thường thực hiện trong 6 giờ. Tuy vậy, bác sĩ nhấn mạnh, phụ huynh không nên chờ đợi hay tự đánh giá mức độ để trì hoãn đưa trẻ đến viện. Mỗi phút trôi qua, tế bào não đều bị tổn thương không hồi phục"- bác sĩ Tuyến lưu ý.

Theo các bác sĩ, hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối đột quỵ ở trẻ do nguyên nhân thường không rõ ràng. Quan trọng nhất là nhận biết sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Các triệu chứng như đau đầu dữ dội, yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ, co giật, gục xuống bất ngờ… dù thoáng qua cũng cần được theo dõi sát; không nên chủ quan nghĩ con chỉ mệt hoặc cảm nhẹ, dễ bỏ lỡ "thời gian vàng" để cứu chữa.