Thời sự

VIDEO: Người đàn ông ở Cần Thơ nói gì việc vận động hơn 1,5 tỉ đồng cho ông Ba Minh?

tin,ảnh,video: Ca Linh

(NLĐO) - Người đàn ông tại TP Cần Thơ đã sao kê hơn 1,5 tỉ đồng số tiền vận động cho ông Ba Minh ở Đồng Tháp.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một người đàn ông đã kêu gọi ủng hộ cho ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh; SN 1961; cư trú tại ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) với số tiền lên đến 1,5 tỉ đồng. Nhiều cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ trước thông tin này.

CLIP: Anh Vũ Đắc Duy chia sẻ việc kêu gọi ủng hộ ông Ba Minh

Ngày 25-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Vũ Đắc Duy (30 tuổi; ngụ TP Cần Thơ), xác nhận anh là người đứng ra kêu gọi vận động cho ông Ba Minh số tiền trên.

Người đàn ông ở Cần Thơ nói gì việc vận động hơn 1,5 tỉ đồng cho ông Ba Minh? - Ảnh 1.

Anh Vũ Đắc Duy cho biết sẽ phối hợp với xã Tân Long để trao số tiền mà mọi người ủng hộ cho ông Ba Minh

Người đàn ông ở Cần Thơ nói gì việc vận động hơn 1,5 tỉ đồng cho ông Ba Minh? - Ảnh 2.

Người đàn ông ở Cần Thơ nói gì việc vận động hơn 1,5 tỉ đồng cho ông Ba Minh? - Ảnh 3.

Anh Vũ Đắc Duy đến ngân hàng sao kê số tiền ủng hộ ông Ba Minh

Anh Duy cho biết: "Mấy ngày trước, tôi xem kênh của Youtuber "Phong Bụi" về trường hợp của ông Ba Minh nên rất thương cảm. Tôi về nói với vợ hay mình đăng bài kêu gọi ủng hộ để mua gạo tặng chú. Tôi kêu gọi trên mạng vào khoảng 12 giờ ngày 21-8 thì vài giờ sau số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng".

Đến ngày 23-8, số tiền ủng hộ khoảng 1,5 tỉ đồng, lúc này anh Duy nghe thông tin ông Ba Minh cũng được nhiều nơi kêu gọi hỗ trợ nên ngưng nhận chuyển khoản.

Trong chiều 25-8, anh Duy đã đến một ngân hàng tại Cần Thơ sao kê toàn bộ số tiền nhà hảo tâm gửi vào tài khoản của anh từ ngày 21-8 đến ngày hôm nay, tổng cộng 466 trang. Đồng thời, anh Duy sẽ tải file sao kê lên mạng xã hội để mọi người cùng kiểm tra. Song song đó, anh Duy cũng khóa số tài khoản.

"Nhiều người trên mạng bảo tôi kêu gọi ủng hộ được hơn 1,5 tỉ đồng nhưng trao cho chú chỉ 75 triệu đồng. Tôi khẳng định là đến ngày 28-8, tôi sẽ phối hợp cùng xã Tân Long trao số tiền này cho chú Ba Minh, một phần mua đất cất nhà, phần còn dư sẽ gửi tiết kiệm cho chú" – anh Duy nói.

CLIP: Anh Duy nói về việc sao kê để rõ ràng, minh bạch

Cũng theo lời anh Duy, sau bài đăng trên Facebook và TikTok, một bác sĩ tại Hà Nội đã liên hệ với anh ngỏ ý tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật khớp gối cho ông Ba Minh.

Chiều cùng ngày, ông Lê Đặng Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long - thông tin: "Hôm nay, nhóm từ thiện của anh Vũ Đức Duy đã đến xã báo số tiền vận động cho ông Ba Minh hơn 1,5 tỉ đồng. Một người trong nhóm cho biết vào ngày 28-8, Duy sẽ phối hợp cùng xã trao tiền cho ông Ba Minh".

Người đàn ông ở Cần Thơ nói gì việc vận động hơn 1,5 tỉ đồng cho ông Ba Minh? - Ảnh 4.

Câu chuyện của ông Ba Minh được nhiều người dân và cộng đồng mạng quan tâm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi clip dài 1 giờ 26 phút được YouTuber "Phong Bụi" đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề "Giây phút 29 năm trốn chạy chồng bạo hành, bỏ rơi 4 con được đoàn tụ nỗi buồn trong nước mắt" với hơn 1 triệu lượt view, rất đông YouTuber và TikToker từ khắp nơi đã kéo đến nhà ông Ba Minh để ghi hình, phỏng vấn để khai thác câu chuyện về ông và bà Nguyễn Thị Giao (ngụ tỉnh Nghệ An).

Câu chuyện của ông Ba Minh được người dân, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm sau khi người phụ nữ chung sống với ông như vợ chồng là bà Giao được con ruột đón về đoàn tụ tại Nghệ An vào ngày 15-8.

