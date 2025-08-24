VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Du lịch xanh
image

CLIP: Khách du lịch tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây

Phóng sự ảnh - clip: TÂM MINH -

24/08/2025 16:23

(NLĐO) - Dự kiến, khu vườn chà là sẽ mở cửa đến lễ Quốc khánh 2-9 rồi tiến hành thu hoạch trái.

Video liên quan

Thời gian và địa điểm bắn pháo hoa ở miền Tây dịp 2-9

Thời gian và địa điểm bắn pháo hoa ở miền Tây dịp 2-9

Thời sự 24/08/2025
Tăng tốc du lịch với cú hích đại lễ 2-9

Tăng tốc du lịch với cú hích đại lễ 2-9

Tiêu điểm 24/08/2025
Tăng cường thêm 655 cán bộ, chiến sĩ CSGT cho Hà Nội phục vụ dịp Quốc khánh 2-9

Tăng cường thêm 655 cán bộ, chiến sĩ CSGT cho Hà Nội phục vụ dịp Quốc khánh 2-9

Xã hội 23/08/2025
Cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ y tế trong đại lễ Quốc khánh 2-9

Cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ y tế trong đại lễ Quốc khánh 2-9

Sức khỏe 23/08/2025

Những ngày này, Vườn chà là Xuân Trang tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang cho trái sum suê nên thu hút rất đông khách du lịch. Giống chà là trồng tại đây được du nhập từ Các Tiểu Vương quốc Á Rập thống nhất (UAE).

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 1.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 2.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 3.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 4.

Nhiều khách du lịch gần xa đã tranh thủ đến tham quan vườn chà là khi cây còn đang cho trái

Trong vườn, có khoảng 400 gốc, mỗi cây cho khoảng 4 đến 6 buồng, trọng lượng khoảng 7 kg đến 10kg/buồng.

Tại Vườn chà là Xuân Trang có 2 loại trái vàng và trái đỏ. Với chiều cao vừa phải, những buồng chà là trĩu quả đã tạo sức hút với nhiều du khách. Đặc biệt, chủ vườn không thu vé mà mở cửa cho khách vào tham quan miễn phí nên ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan.

Chủ vườn chỉ tuyển chọn những trái chà là chín phục vụ khách tham quan thưởng thức với giá 350.000 đồng/kg.

Dự kiến, khu vườn sẽ mở cửa đến lễ Quốc khánh 2-9 rồi tiến hành thu hoạch trái. Với ưu điểm là màu sắc đẹp, trái chín ăn giòn, ngọt nên những ngày qua, du khách từ khắp nơi tranh thủ ghé qua tham quan chụp ảnh và mua trái chín để thưởng thức.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 5.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 6.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 7.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 8.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 9.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 10.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 11.

Khách tham quan chụp ảnh cùng người thân và bạn bè tại vườn chà là.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 12.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 13.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 14.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 15.

Những chùm chà là sum suê

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 16.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 17.

CLIP: Du khách thích thú tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây - Ảnh 18.

Vườn chà là còn bán cây giống cho du khách giá từ 1,6 triệu đến 40 triệu đồng/cây (tùy loại cây lớn hay nhỏ)

Chị Đặng Thị Thu Hà (ngụ TP HCM) chia sẻ: "Tôi biết khu vườn chà là này thông qua mạng xã hội. Khi biết vườn này, tôi cùng gia đình đến tham quan và chụp ảnh".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo