CLIP: Khách du lịch tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây

Những ngày này, Vườn chà là Xuân Trang tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang cho trái sum suê nên thu hút rất đông khách du lịch. Giống chà là trồng tại đây được du nhập từ Các Tiểu Vương quốc Á Rập thống nhất (UAE).

Nhiều khách du lịch gần xa đã tranh thủ đến tham quan vườn chà là khi cây còn đang cho trái

Trong vườn, có khoảng 400 gốc, mỗi cây cho khoảng 4 đến 6 buồng, trọng lượng khoảng 7 kg đến 10kg/buồng.

Tại Vườn chà là Xuân Trang có 2 loại trái vàng và trái đỏ. Với chiều cao vừa phải, những buồng chà là trĩu quả đã tạo sức hút với nhiều du khách. Đặc biệt, chủ vườn không thu vé mà mở cửa cho khách vào tham quan miễn phí nên ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan.

Chủ vườn chỉ tuyển chọn những trái chà là chín phục vụ khách tham quan thưởng thức với giá 350.000 đồng/kg.

Dự kiến, khu vườn sẽ mở cửa đến lễ Quốc khánh 2-9 rồi tiến hành thu hoạch trái. Với ưu điểm là màu sắc đẹp, trái chín ăn giòn, ngọt nên những ngày qua, du khách từ khắp nơi tranh thủ ghé qua tham quan chụp ảnh và mua trái chín để thưởng thức.

Khách tham quan chụp ảnh cùng người thân và bạn bè tại vườn chà là.

Những chùm chà là sum suê

Vườn chà là còn bán cây giống cho du khách giá từ 1,6 triệu đến 40 triệu đồng/cây (tùy loại cây lớn hay nhỏ)

Chị Đặng Thị Thu Hà (ngụ TP HCM) chia sẻ: "Tôi biết khu vườn chà là này thông qua mạng xã hội. Khi biết vườn này, tôi cùng gia đình đến tham quan và chụp ảnh".