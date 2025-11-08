VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Bản tin sáng 8-11: Cấp tốc đưa hàng cứu trợ đến khúc ruột miền Trung

(NLĐO) - Làm rõ thông tin "đàn ông hai con, chưa vợ được mua nhà ở xã hội"; Cận cảnh nhà cửa, quán xá ở Gia Lai đổ nát sau bão số 13...

Video liên quan

Cận cảnh Miền Trung - Tây Nguyên tan hoang sau bão số 13 Kalmaegi; lo mưa lũ, sạt lở

Video 07/11/2025
Bão số 13 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả

Bão số 13 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả

Thời sự 07/11/2025
TP HCM: 54 tổ chức được thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

TP HCM: 54 tổ chức được thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

Thời sự 07/11/2025
