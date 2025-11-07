Bão số 13 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị chết, mất tích và chia sẻ với những mất mát, khó khăn của Nhân dân, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ vùng bị thiên tai; biểu dương cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, Sở chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách đã vào cuộc tích cực, hiệu quả bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân.



Bão số 13 khiến 17.562 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Ảnh: Hoàng Thanh

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP (nơi bị ảnh hưởng bão số 13) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả bão số 13 và mưa lũ.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện các chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ.

Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Khắc phục hậu quả bão số 13, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp

Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 10-11), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông để sớm cung cấp trở lại các dịch vụ điện, nước, viễn thông, bảo đảm giao thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại, kịp thời sử dụng ngân sách đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ, các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách... Hoàn thành công tác chi hỗ trợ Nhân dân trước ngày 9- 11-2025.