Bão số 13 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 13 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 7-11, Thủ tướng ban hành công điện số 212 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị chết, mất tích và chia sẻ với những mất mát, khó khăn của Nhân dân, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ vùng bị thiên tai; biểu dương cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, Sở chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách đã vào cuộc tích cực, hiệu quả bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề , Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp Nhân dân - Ảnh 1.

Bão số 13 khiến 17.562 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Ảnh: Hoàng Thanh

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP (nơi bị ảnh hưởng bão số 13) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả bão số 13 và mưa lũ.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện các chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ.

Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Khắc phục hậu quả bão số 13, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp

Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 10-11), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông để sớm cung cấp trở lại các dịch vụ điện, nước, viễn thông, bảo đảm giao thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại, kịp thời sử dụng ngân sách đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ, các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách... Hoàn thành công tác chi hỗ trợ Nhân dân trước ngày 9- 11-2025.

Bão số 13 khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại 7.050 tỉ đồng

Tối ngày 6-11, bão số 13 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 10-13, có nơi gió giật cấp 14-15. Tính đến 17 giờ ngày 7-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê bão số 13 khiến 5 người chết (Đắk Lắk: 3 người, Gia Lai: 2 người); 3 người mất tích; 17 người bị thương. 244 nhà bị sập; 17.562 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 21 tàu bị sóng đánh chìm; 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18 ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại; 1.603.637 khách hàng bị mất điện, đã khôi phục 315.016 khách hàng; Nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng.... Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra là 7.050 tỉ đồng (Đắk Lắk: 2.050 tỉ đồng; Gia Lai: 5.000 tỉ đồng).

Tin liên quan

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13

(NLĐO) - Nước sông Bình Bá dâng cao vì bão số 13 đã cuốn trôi cầu gỗ Ông Cọp - chiếc cầu gỗ dài nhất nước, địa điểm check-in được yêu thích của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: 3 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng do bão số 13

(NLĐO) – Nhằm khắc phục thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi gây ra, tỉnh Đắk Lắk đề xuất trung ương hỗ trợ 200 tỉ đồng

Cận cảnh Gia Lai tan hoang sau bão số 13

(NLĐO) - Sau bão số 13, nhiều địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai trở nên tan hoang, thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hạ tầng.

bão số 13 thiệt hại do bão số 13 bão Kalmaegi Thủ tướng Chính phủ khắc phục hậu quả do bão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo