TP HCM: 54 tổ chức được thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh vừa ký thông báo, chấp thuận cho 54 tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

TP HCM có 54 doanh nghiệp bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại.

Thông báo này là căn cứ để các tổ chức kinh doanh bất động sản và cơ quan nhà nước liên quan thực hiện các bước tiếp theo, nhằm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội về "thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất", cùng các văn bản pháp luật liên quan.

Tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) ngày 29-9, HĐND TP HCM đã thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết 171.

Theo danh mục, có 54 dự án làm nhà ở thương mại với tổng diện tích hơn 6,5 triệu m2, trong đó diện tích trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là khoảng 213.000 m2.

Trong 54 dự án thì 48 dự án thuộc khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, khu vực TP HCM trước đây có 6 dự án.

Theo Nghị quyết 171, tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất (nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải đất ở; đất ở và đất khác trong cùng thửa đất đối với trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất) nếu phù hợp quy hoạch sử dụng đất, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được phê duyệt.



