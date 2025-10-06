Báo in ngày 1-1: Tàu, xe tăng chuyến phục vụ khách

- Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy trong bài trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trước thềm năm mới 2026(*). Báo Người Lao Động trân trọng lược đăng nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư (Trang 6)

- Mở đường phát triển đất nước

Các nghị quyết chiến lược của Trung ương tạo nên một chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững (Trang 2)

- Động lực để bứt phá

Giới chuyên gia và nhà quản lý đều chung nhận định các nghị quyết chiến lược của Trung ương là "kim chỉ nam", động lực xuyên suốt của phát triển kinh tế - xã hội (Trang 3)

- Bảo đảm an sinh, nâng chất lượng sống

Bên cạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, TP HCM có nhiều chính sách an sinh xã hội nhắm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội (Trang 4)

- Thêm "đường băng" cho TP HCM bay cao

Hàng loạt quyết sách quan trọng, kết hợp nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy mạnh liên kết vùng sẽ thúc đẩy TP HCM phát triển nhanh, bền vững (Trang 5)

- Nỗ lực để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM ra đời với sứ mệnh là địa chỉ tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong mọi vấn đề hành chính (Trang 7)

- Khai mở động lực tăng trưởng mới

Bước vào năm 2026 với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nền kinh tế Việt Nam cần động lực mới để bứt phá bền vững (Trang 12)

- Tìm giải pháp cho doanh nghiệp bứt phá

Cộng đồng doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Chính phủ trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026 (Trang 13)

- Tàu, xe tăng chuyến phục vụ khách

Người dân được khuyến cáo mua vé tại quầy chính thức của bến xe, qua website hoặc đường dây nóng, tránh mua bên ngoài nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn khi di chuyển (Trang 10)

- HẠNG MỤC "PHIM ĐIỆN ẢNH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT": Mỗi phim đều có những sắc thái riêng

Hạng mục "Phim điện ảnh được yêu thích nhất" quy tụ những tác phẩm vừa gặt hái doanh thu ấn tượng vừa nhận được nhiều lời khen về chất lượng (Trang 14)

- Công chức biệt phái về phường: Người dân và địa phương được lợi

Hơn 500 công chức Sở Xây dựng biệt phái về cơ sở đã giúp giảm tải cho địa phương, đẩy nhanh thủ tục hoàn công và xử lý dứt điểm tồn đọng (Trang 16)

- Thưởng Tết - thông điệp đồng hành

Thưởng Tết sớm, minh bạch không chỉ giúp công nhân an tâm mà còn khẳng định trách nhiệm, sự đồng hành của doanh nghiệp (Trang 11)

- Thêm phụ cấp, giữ chân thầy dạy nghề

Việc tăng tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo giờ dạy thực hành thực tế nhằm bảo đảm quyền lợi sát sườn cho đội ngũ giảng dạy (Trang 18)