Đọc E-Paper Báo Người Lao Động, nhận quà hấp dẫn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đọc E-Paper Báo Người Lao Động, nhận quà hấp dẫn

Bài và ảnh: Thái Phương

E-Paper là sự lựa chọn hợp lý vì vẫn cập nhật được tin tức thời sự, vẫn tìm thấy những chuyên mục cụ thể mình mong muốn

Thay vì ra sạp mua báo giấy, anh Quốc Hoàng (ngụ TP HCM), một bạn đọc trẻ của Báo Người Lao Động, chỉ cần mở máy tính hoặc điện thoại thông minh truy cập địa chỉ https://nld.com.vn/e-paper.htm để đọc báo giấy bản điện tử.

"Báo điện tử có rất nhiều thông tin được cập nhật liên tục, nhưng lợi thế của báo giấy là tin tức được tòa soạn chắt lọc, có thể gọi là sản phẩm "đinh" về những vấn đề thời sự nóng hổi trong ngày. Vì vậy, E-Paper là sự lựa chọn hợp lý vì vẫn cập nhật được tin tức thời sự, vẫn tìm thấy những chuyên mục cụ thể mình mong muốn..." - anh Hoàng nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bạn đọc Lê Quang Huy (ngụ phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp) cho biết thường xuyên đọc Báo Người Lao Động, thỉnh thoảng có cộng tác với báo ở mục sáng tác.

"Những bài viết trên Báo Người Lao Động rất thiết thực, gắn bó với đời sống, việc làm của người lao động, bên cạnh tin tức thời sự nóng hổi hằng ngày. Tôi chọn mua bản E-Paper để có thể lưu trữ khi cần, dễ tìm kiếm, lại không phải lưu báo giấy. Gói tài khoản đăng ký sẽ hết hạn vào đầu tháng 11 tới, tôi dự kiến sẽ tiếp tục mua gia hạn" - bạn đọc Lê Quang Huy nói.

Đọc E-Paper Báo Người Lao Động, nhận quà hấp dẫn - Ảnh 1.

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Tấn Lộc (ngụ phường Bình Phú, TP HCM) nhận xét phiên bản E-Paper Báo Người Lao Động với giá 5.000 đồng/kỳ và 300.000 đồng gói 12 tháng là chi phí hợp lý. Khi đọc bản điện tử của báo giấy, bạn đọc có thể truy cập bất cứ lúc nào cần và luôn tiếp cận được những bài viết chất lượng.

Nhằm gia tăng tiện ích, ưu đãi cho bạn đọc, Báo Người Lao Động tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khi bạn đọc đăng ký mua E-Paper theo tháng hoặc theo năm.

Cụ thể, bạn đọc mua gói E-Paper 6 tháng (200.000 đồng) sẽ được tặng 1 tài khoản "Dành cho bạn đọc VIP" (3 tháng) và áo mưa; mua gói E-Paper 12 hoặc 24 tháng (300.000 đồng và 500.000 đồng) sẽ được tặng 1 tài khoản "Dành cho bạn đọc VIP", áo mưa, mũ bảo hiểm hoặc cân điện tử. Ngoài ra, 100 độc giả đầu tiên mua gói đọc báo E-Paper 1 tháng hoặc 3 tháng sẽ được tặng áo mưa.

Bạn đọc đăng ký gói E-Paper Báo Người Lao Động từ 6 tháng trở lên còn có cơ hội quay số trúng thưởng, với phần thưởng là thẻ taxi Xanh SM trị giá 2 triệu đồng/thẻ; mã Grab trị giá 50.000 đồng/mã hay vé xem triển lãm Van Gogh tại GigaMall (TP HCM). 

Hướng dẫn mua E-Paper

Bước 1: Truy cập vào E-Paper Báo Người Lao Động tại địa chỉ: https://nld.com.vn/e-paper.htm

Bước 2: Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản trên Báo Người Lao Động

Bước 3: Chọn gói đăng ký

Bước 4: Thanh toán

Bước 5: Xem bản E-Paper đã đăng ký thành công.

Cần biết thêm thông tin, liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903.343.439.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo