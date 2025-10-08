Đọc E-Paper Báo Người Lao Động, nhận quà hấp dẫn

Thay vì ra sạp mua báo giấy, anh Quốc Hoàng (ngụ TP HCM), một bạn đọc trẻ của Báo Người Lao Động, chỉ cần mở máy tính hoặc điện thoại thông minh truy cập địa chỉ https://nld.com.vn/e-paper.htm để đọc báo giấy bản điện tử.

"Báo điện tử có rất nhiều thông tin được cập nhật liên tục, nhưng lợi thế của báo giấy là tin tức được tòa soạn chắt lọc, có thể gọi là sản phẩm "đinh" về những vấn đề thời sự nóng hổi trong ngày. Vì vậy, E-Paper là sự lựa chọn hợp lý vì vẫn cập nhật được tin tức thời sự, vẫn tìm thấy những chuyên mục cụ thể mình mong muốn..." - anh Hoàng nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bạn đọc Lê Quang Huy (ngụ phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp) cho biết thường xuyên đọc Báo Người Lao Động, thỉnh thoảng có cộng tác với báo ở mục sáng tác.

"Những bài viết trên Báo Người Lao Động rất thiết thực, gắn bó với đời sống, việc làm của người lao động, bên cạnh tin tức thời sự nóng hổi hằng ngày. Tôi chọn mua bản E-Paper để có thể lưu trữ khi cần, dễ tìm kiếm, lại không phải lưu báo giấy. Gói tài khoản đăng ký sẽ hết hạn vào đầu tháng 11 tới, tôi dự kiến sẽ tiếp tục mua gia hạn" - bạn đọc Lê Quang Huy nói.

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Tấn Lộc (ngụ phường Bình Phú, TP HCM) nhận xét phiên bản E-Paper Báo Người Lao Động với giá 5.000 đồng/kỳ và 300.000 đồng gói 12 tháng là chi phí hợp lý. Khi đọc bản điện tử của báo giấy, bạn đọc có thể truy cập bất cứ lúc nào cần và luôn tiếp cận được những bài viết chất lượng.

Nhằm gia tăng tiện ích, ưu đãi cho bạn đọc, Báo Người Lao Động tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khi bạn đọc đăng ký mua E-Paper theo tháng hoặc theo năm.

Cụ thể, bạn đọc mua gói E-Paper 6 tháng (200.000 đồng) sẽ được tặng 1 tài khoản "Dành cho bạn đọc VIP" (3 tháng) và áo mưa; mua gói E-Paper 12 hoặc 24 tháng (300.000 đồng và 500.000 đồng) sẽ được tặng 1 tài khoản "Dành cho bạn đọc VIP", áo mưa, mũ bảo hiểm hoặc cân điện tử. Ngoài ra, 100 độc giả đầu tiên mua gói đọc báo E-Paper 1 tháng hoặc 3 tháng sẽ được tặng áo mưa.

Bạn đọc đăng ký gói E-Paper Báo Người Lao Động từ 6 tháng trở lên còn có cơ hội quay số trúng thưởng, với phần thưởng là thẻ taxi Xanh SM trị giá 2 triệu đồng/thẻ; mã Grab trị giá 50.000 đồng/mã hay vé xem triển lãm Van Gogh tại GigaMall (TP HCM).

Hướng dẫn mua E-Paper Bước 1: Truy cập vào E-Paper Báo Người Lao Động tại địa chỉ: https://nld.com.vn/e-paper.htm Bước 2: Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản trên Báo Người Lao Động Bước 3: Chọn gói đăng ký Bước 4: Thanh toán Bước 5: Xem bản E-Paper đã đăng ký thành công. Cần biết thêm thông tin, liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903.343.439.



