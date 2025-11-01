Báo in ngày 1-11: Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet

+ LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT CHO TP HCM: Không phải đặc quyền, mà là trách nhiệm quốc gia

Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo cơ chế để TP HCM khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và mở đường cho Việt Nam bứt phá (Trang 2)

+ "Trái tim miền Trung" kịp về với rốn lũ lịch sử

Báo Người Lao Động, qua chương trình "Trái tim miền Trung", đã là đơn vị đầu tiên tiếp cận cứu trợ ngay khi nước rút (Trang 12)

+ Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet

Đề nghị cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo (Trang 3)

+ Cần bổ sung quan niệm mới về giai cấp công nhân

Dự thảo văn kiện cần bổ sung vị trí, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân cũng như nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn (Trang 6)

+ Đề tài đa dạng, cuốn hút

Thị trường điện ảnh Việt năm 2025 đã chứng kiến không ít phim vượt mốc trăm tỉ đồng (Trang 8)

+ Nâng cao chất lượng sống ở chung cư

Để chung cư trở nên đáng sống hơn, hàng loạt vấn đề cần được giải quyết gồm cấp sổ hồng, bàn giao quỹ bảo trì, công tác vận hành, trách nhiệm của ban quản trị… (Trang 5)

+ Cảnh báo dịch bệnh bùng phát vào cuối năm

Viện Pasteur TP HCM đề nghị các địa phương đẩy mạnh các giải pháp phòng dịch sốt xuất huyết vì nguy cơ bùng phát thành đỉnh dịch lần thứ 2 trong năm (Trang 14)

+ Nghĩa cử của "Pé Còi Quảng Ngãi"

Bên cạnh việc hiến máu, chị Lê Thị Cẩm Giang đã kiên trì thuyết phục gia đình để được hiến toàn bộ cơ thể cho y học sau khi qua đời (Trang 15)

+ TP HCM phát triển sản phẩm du lịch mới

TP HCM và các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ đang có cơ hội rất lớn hợp tác, khai thác phát triển sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao (Trang 10)

+ Ảo vọng mua công lý

Một người "chạy án" nhận 17 năm tù, kẻ khác sập bẫy lừa đảo. Những bi kịch này là hồi chuông cảnh tỉnh cho ảo vọng dùng tiền mua chuộc pháp luật (Trang 13)