Báo in ngày 1-2: Có nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu?

Ngoài ra Báo Người Lao Động còn có một số thông tin đáng chú ý khác

TP HCM: Vun bồi sức mạnh đại đoàn kết (trang 2): Thông qua Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình",TP HCM tiếp tục khẳng định truyền thống "nghĩa tình - năng động - sáng tạo", củng cố niềm tin, sự đồng thuận xã hội.

Thăng trầm làng ngựa Đức Hòa (trang 5): Ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, vẫn còn nhiều người cố gắng bảo tồn giống ngựa quý như một cách ghi ơn tổ nghiệp.

Ngày hội ấm áp của người lao động (trang 6): Dự kiến 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động cả nước được tổ chức Công đoàn chăm lo trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm trên biển (trang 7): Trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động, đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, khẳng định toàn lực lượng Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để hình thành "điểm nóng" trên biển trong dịp Tết Nguyên đán.

Bệ phóng để bóng đá Việt Nam cất cánh (trang 9): Người hâm mộ bóng đá Việt Nam không chỉ hài lòng khi U23 Việt Nam giành nhiều chiến thắng tại Giải U23 châu Á 2026, mà còn là sự thay đổi trong cách vận hành lối chơi của toàn đội.

+ Mời bạn đọc đăng ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây

Nhiều thương hiệu tivi Nhật dần rút lui (trang 10): Các siêu thị, trung tâm điện máy hiện còn không nhiều tivi thương hiệu Nhật Bản đời cũ, hoàn toàn vắng bóng sản phẩm mới.

Đua nhau làm đẹp đón Tết (trang 14): Làm đẹp dịp Tết là nhu cầu chính đáng, nhưng chị em nên chọn những cơ sở uy tín, bác sĩ có tay nghề để bảo đảm an toàn.

Nỗi đau người mẹ (trang 15): Bảy bị cáo hầu tòa vì môi giới mại dâm cho khách Hàn Quốc. Xót xa hơn cả là hình ảnh người mẹ già thẫn thờ chứng kiến đứa con, từng là niềm hy vọng của gia đình, nay sa chân vào con đường phạm pháp.

Quan sát và bình luận: Thời thế thôi thúc thỏa hiệp (trang 16): Thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ tác động rất mạnh mẽ đến Mỹ, Trung Quốc và Nga.