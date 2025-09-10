Báo in ngày 10-9: Thuế cho cá nhân kinh doanh còn nhiều vấn đề

Bìa báo in Người Lao Động, số ra ngày 10-9

Phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới

Quốc hội xứng đáng với niềm tin nhân dân trao gửi (Trang 3)

Quốc hội luôn đồng hành với dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Thuế cho cá nhân kinh doanh còn nhiều vấn đề (Trang 10)

Cá nhân kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng do Chính phủ quy định sẽ phải chịu thuế suất 17% trên tiền lãi

Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân "dựng chuyện" (Trang 11)

Vụ kiện của Vingroup được coi là tiếng chuông cảnh báo cho dư luận, đặc biệt với những người viết, người chia sẻ và tung tin trên mạng bất chấp đúng sai

Việt Nam giành suất dự VCK U23 châu Á 2026 (Trang 9)

Hạ Yemen 1-0, U23 Việt Nam toàn thắng sau 3 trận, đoạt suất dự vòng chung kết châu Á 2026 với vị thế nhất bảng C

Những băn khoăn đầu năm học mới được giải tỏa (Trang 14)

Những vấn đề còn tồn tại ở các nhà trường cũng như nhiều mối quan tâm của phụ huynh được các nhà giáo, chuyên gia và cơ quan quản lý giải đáp đầy đủ, thỏa đáng

Duy trì sự phát triển tích cực của TP HCM (Trang 6)

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm, TP HCM đã thực hiện thành công mục tiêu kép khi vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội

Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà (Trang 12)

Sửa chữa cầu Bình Triệu 1 đã gây ùn tắc nghiêm trọng ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, khiến hàng ngàn người dân phải mệt mỏi "chôn chân" hàng giờ

iPhone 17 mở bán, giá máy đời cũ giảm sâu (Trang 13)

Việc Việt Nam được cho là nằm trong nhóm thị trường mở bán sớm iPhone 17, cùng với Singapore và Thái Lan, khiến dân buôn hàng xách tay lo không còn cơ hội kiếm lời

Giải pháp tăng sức hút cho Đường sách TP HCM (Trang 8)

Để sức hút của Đường sách TP HCM lan tỏa mạnh mẽ hơn, rất cần sự cải tiến và chiến lược phát triển