Báo in ngày 6-9

9 định hướng lớn để đổi mới giáo dục

Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng các cấp, ngành, địa phương, mỗi gia đình và từng người dân chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người, vì tương lai con em, vì phồn vinh của Tổ quốc (Trang 2)

Cơ hội hút vốn ngoại từ chứng khoán

Trong kịch bản lạc quan nhất, việc tái phân loại của FTSE có thể mang lại tối đa 10,4 tỉ USD cho thị trường cổ phiếu Việt Nam (Trang 10)

Lại đổ xô đi mua vàng

Ngày 5-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục lập kỷ lục mới khi các công ty vàng niêm yết ở mức 132,9 triệu đồng/lượng mua vào và 134,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500.000 đồng/lượng so với hôm trước. (Trang 11)

Để trẻ vui khỏe mùa tựu trường

Mùa tựu trường trẻ quay lại nơi tiếp xúc đông đúc cũng là thời điểm dễ lây lan nhiều bệnh truyền nhiễm (Trang 14)

Người lưu giữ nụ cười trên bản vùng cao

Mỗi bức ảnh tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là kỷ vật vô giá khắc họa sinh động khoảnh khắc tuổi thơ của các em nhỏ vùng cao (Trang 15)

Tối ưu hóa sự hài lòng

Việc nộp hồ sơ qua internet đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao mức độ hài lòng (Trang 5)

Loạt chính sách "không để ai bị bỏ lại phía sau"

Loạt nghị quyết của HĐND TP HCM không chỉ cải thiện đời sống cán bộ, công chức mà còn lan tỏa lợi ích đến người dân, nhất là nhóm yếu thế (Trang 6)

"Còn gì đẹp hơn" - dấu ấn bất ngờ từ gương mặt mới

Ca khúc hiện đứng hạng 3 trong Top 50 ca khúc thịnh hành tại Việt Nam. Trên YouTube, bản thu chính thức đạt gần 8 triệu lượt xem (Trang 8)

Vòng loại U23 châu Á 2026 Tuyển Việt Nam sáng cửa đi tiếp

Sau chiến thắng 2 sao ngày ra quân giải đấu, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm (Trang 9)

Mái ấm và roi vọt

Vụ án bạo hành 86 trẻ em tại "mái ấm" đã khép lại, phơi bày lòng tốt bị lợi dụng và để lại những vết sẹo tâm hồn không thể phai mờ (Trang 13)