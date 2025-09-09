VIDEO
Báo in ngày 9-9: Tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Đỗ Thông - Chi Phan -

09/09/2025 00:07

(NLĐO) - Đồng Nai đã quy hoạch hơn 1.000 ha đất cho nhà ở xã hội, hiện có 9 dự án với hơn 10.000 căn đang được xem xét giao chủ đầu tư

- Ảnh 1.

Bìa báo in Người Lao Động, số ra ngày 9-9

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 9-9 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Tạo điều kiện để báo chí đóng góp cho sự phát triển (Trang 2)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10-2025

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vững vàng (Trang 3)

Theo WB, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng trong năm 2025; đồng thời đầu tư vào nhân lực công nghệ cao là chìa khóa để trở thành quốc gia thu nhập cao

Vun bồi sức mạnh cho siêu đô thị (*): Thông đường, mở lối (Trang 5)

Sự thông thoáng các hướng ra và vào TP HCM tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội toàn khu vực

Chính sách BHTN: Cần cân nhắc thấu đáo (Trang 7)

Nhiều ý kiến cho rằng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng cần được bảo lưu để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài

"Mưa đỏ" - Hơn cả một bộ phim (Trang 8)

"Mưa đỏ" không phải tạo nên một "cơn sốt" ngẫu hứng, mà xuất phát từ lòng yêu nước tiềm tàng trong mỗi người Việt

Trận đấu "sinh tử" (Trang 9)

Chỉ cần không thua ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ có vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Saudi

Đại gia đua nhau "săn" dự án sạch (Trang 10)

Đa phần các nhà đầu tư ưu tiên chọn dự án đã đủ pháp lý hoặc chỉ còn bước cuối cùng để hoàn thiện

Giữ ổn định lãi suất, tỉ giá (Trang 11)

Thủ tướng yêu cầu giữ ổn định lãi suất, tăng xuất khẩu hàng hóa… để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2025

Hé lộ công thức thao túng đấu thầu (Trang 13)

Lợi dụng quan hệ và chi tiền "lót tay", bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã thao túng hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 120 tỉ đồng

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


