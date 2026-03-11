VIDEO
Báo in ngày 11-3: Khu Mả Lạng chờ hồi sinh

Văn Quyên - Duy Phú -

Sau hơn 2 thập kỷ sống thấp thỏm vì dự án "treo", hàng ngàn hộ dân khu Mả Lạng nay đã được thở phào, thắp lại hy vọng an cư khi thành phố tháo gỡ quy hoạch

Báo in Người Lao Động 9-3: Nhiều trường ĐH đồng loạt tăng học phí

Báo in Người Lao Động 9-3: Nhiều trường ĐH đồng loạt tăng học phí

Video 09/03/2026
Báo in ngày 10-3: Kích hoạt giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Báo in ngày 10-3: Kích hoạt giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Video 09/03/2026

Nhiều giải pháp bình ổn giá xăng dầu

Giảm thuế nhập khẩu, sử dụng quỹ bình ổn, tăng cường sản xuất xăng sinh học, giảm xuất khẩu dầu thô… đang là các giải pháp tối ưu để bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong nước (Trang 2)

Báo in ngày 11-3: Khu Mả Lạng chờ hồi sinh - Ảnh 1.

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 11-3-2026

Nỗ lực giữ giá hàng hóa

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp kéo giảm giá thành hàng hóa, giúp ổn định thị trường (Trang 11)

Iran ra điều kiện để đàm phán

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi cho biết một số quốc gia đã liên lạc với Tehran để thảo luận về khả năng ngừng bắn (Trang 16)

Chỉ hứa khi có thể làm được

Trong tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đều đưa ra cam kết rõ ràng, cụ thể và khả thi (Trang 5)

Khu Mả Lạng chờ hồi sinh

Sau hơn 2 thập kỷ sống thấp thỏm vì dự án "treo", hàng ngàn hộ dân khu Mả Lạng nay đã được thở phào, thắp lại hy vọng an cư khi thành phố quyết liệt tháo gỡ quy hoạch (Trang 12)

Gay gắt cuộc đua vào lớp 10

Năm học 2026 - 2027, TP HCM có 169.927 học sinh dự thi lớp 10, ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào các trường THPT công lập trên địa bàn (Trang 14)

Cú hích cho thị trường tài sản số Việt Nam

Khi hạ tầng công nghệ và khung pháp lý dần hoàn thiện, cùng với sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp, thị trường tài sản số tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều động lực phát triển (Trang 10)

Thêm hy vọng an cư cho công nhân

LĐLĐ TP HCM hợp tác với doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội, mở thêm cơ hội an cư, giúp người lao động ổn định cuộc sống ( Trang 7)

Tuyển việt nam rời Asian Cup nữ 2026

Làm mới sau thất bại

Trận thua 0-4 trước Nhật Bản ở lượt cuối bảng C đã chính thức khép lại hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026 (Trang 9)

