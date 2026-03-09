Báo in ngày 10-3: Kích hoạt giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Báo Người Lao Động số ra ngày 10-3-2026.

- Liên quan đề xuất di dời trường Đại học Bách Khoa: TP HCM thông tin chính thức (Trang 2)

TP HCM chưa có chủ trương giao cho bất kỳ doanh nghiệp nào thực hiện dự án bất động sản thương mại trên khu đất của Trường Đại học Bách khoa hiện hữu

- Rà soát tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm (Trang 3)

Giai đoạn 1 của tuyến Vành đai 3 TP HCM sẽ khai thác với quy mô 4 làn xe

- Trách nhiệm và nhiệt huyết (Trang 5)

Trách nhiệm, tài năng và nhiệt huyết giúp làm tốt vai trò đại biểu dân cử là cảm nhận chung của cử tri trước những cam kết của các ứng cử viên

- Ấm lòng lao động nữ (Trang 7)

Những chương trình chăm lo thiết thực đã mang đến niềm vui, tiếp thêm động lực để nhiều lao động nữ vượt khó, an tâm làm việc, vun vén gia đình

- Nhà đầu tư địa ốc rục rịch cắt lỗ (Trang 11)

Khi lãi suất tăng và dòng vốn bị siết, nhiều nhà đầu tư địa ốc bắt đầu thận trọng

- NHỮNG BÓNG HỒNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI (*): Hơn mười năm ấy biết bao là tình... (Trang 12-13)

Sau nhiều năm được cưu mang, chăm sóc tận tình, "người rừng" Hồ Thị Tuân đã dần trở lại với cuộc sống bình thường

- Nâng tầm bệnh viện Chân Mây: Gấp lắm rồi! (Trang 13)

Người dân mong muốn Bệnh viện Chân Mây sớm "hồi sinh" như kỳ vọng ban đầu để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh

- Những "người gác sóng" thầm lặng (Trang 15)

Những con người thầm lặng ấy luôn trong tâm thế sẵn sàng lao mình vào dòng nước dữ để giành giật lại sự sống cho người khác

- G7 nỗ lực ổn định thị trường năng lượng toàn cầu (Trang 16)

Các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới đã họp khẩn để thảo luận biện pháp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu