Báo in Người Lao Động 9-3: Nhiều trường ĐH đồng loạt tăng học phí

Báo in Người Lao Động 9-3

+ Cử tri nô nức bầu cử sớm

Niềm tự hào và tin tưởng lựa chọn được đại biểu xứng đáng hiện lên trong ánh mắt của các cán bộ, chiến sĩ, người dân đi bầu cử sớm

[Trang 5]

+ Thúc đẩy thị trường lao động bứt phá

Dù thị trường lao động bắt đầu phục hồi, quy mô tiếp tục mở rộng song năng suất và chất lượng nguồn nhân lực vẫn là những điểm nghẽn cần sớm giải quyết

[Trang 7]

+ Xử lý vướng mắc tại 6 dự án BOT giao thông

Các ngân hàng thương mại kiến nghị áp dụng lãi suất 4% để xác định chi phí lãi vay giai đoạn vận hành, kinh doanh đối với những dự án BOT được đề xuất chấm dứt hợp đồng

[Trang 2]

+ Nhiều trường đại học đồng loạt tăng học phí

Năm học 2026-2027, hàng loạt trường đại học trên cả nước công bố mức học phí của nhiều ngành tăng mạnh, có ngành lên tới 160 triệu đồng/năm

[Trang 3]

+ Khai thác hiệu quả vỉa hè TP HCM

Thay vì "ra quân" từng đợt, TP HCM cần quy hoạch vỉa hè thành hạ tầng chiến lược và trao quyền cho cơ sở để quản lý bền vững

[Trang 12]

+ Bảo đảm học sinh TP HCM có chỗ học gần nhà

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết thành phố bảo đảm 100% học sinh trong độ tuổi đều có chỗ học tại trường công lập gần nhà nhất, thuận tiện nhất

[Trang 14]

+ Băn khoăn khi chuyển đổi taxi sang xe điện

Theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, việc chuyển đổi taxi chạy xăng, dầu sang xe điện, năng lượng xanh cần có lộ trình để chuẩn bị

[Trang 10]

+ Dự báo đáng lo về giá dầu

Kuwait thông báo giảm sản lượng khai thác dầu như một biện pháp phòng ngừa trước chiến sự ở Trung Đông

[Trang 16]

