Báo in ngày 11-6: Tin nhắn sau buổi thi

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 11-6 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

ĐỊNH HÌNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO ASEAN (Trang 2)

ASEAN hướng tới động lực tăng trưởng mới dựa trên năng lượng bền vững, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế

KHƠI THÔNG MẠCH LOGISTICS VÙNG ĐBSCL (Trang 3)

Đầu tư hạ tầng và trung tâm logistics cấp vùng được kỳ vọng tạo đột phá cho ĐBSCL trong giai đoạn mới

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 11-6-2026

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: MỞ RỘNG KHÔNG GIAN LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN (Trang 5)

Luật Đô thị đặc biệt được tin tưởng giúp TP HCM gắn kết thực chất, hiệu quả với các địa phương, mở rộng không gian liên kết phát triển, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước

BHXH TỰ NGUYỆN THÊM SỨC HÚT (Trang 6)

Tăng lương hưu, mở rộng quyền lợi và nâng mức hỗ trợ từ ngân sách đang tạo thêm động lực để lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện

NƯỚC MỸ TRƯỚC GIỜ WORLD CUP 2026 (Trang 8)

Ngay sau khi đặt chân đến Los Angeles và hoàn tất thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, tôi đến sân SoFi - nơi sẽ diễn ra trận mở màn của chủ nhà Mỹ gặp Paraguay.

HÔM NAY (11-6) BẮT ĐẦU THI TỐT NGHIỆP THPT: THÍ SINH ĐƯỢC TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT (Trang 14)

Tổng số thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT là 1.208.968 em, đạt tỉ lệ 98,79%. Thí sinh thi môn ngữ văn và toán trong ngày 11-6

ĐỀ XUẤT LOẠT SIÊU DỰ ÁN Ở LÂM ĐỒNG (Trang 15)

Các tập đoàn lớn đang đổ về Lâm Đồng, đề xuất nhiều dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng

ĐUA SẢN XUẤT THUỐC TRONG KHÔNG GIAN (Trang 16)

Theo Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), nuôi cấy tinh thể protein trong không gian là loại thí nghiệm được thực hiện nhiều nhất trên Trạm Vũ trụ quốc tế

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