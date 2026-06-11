VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 11-6: Tin nhắn sau buổi thi

Đỗ Thông - Lê Duy -

Sau kỳ thi lớp 10, có những học sinh trở về nhà rất lặng lẽ. Bài thi đã nộp rồi, điểm số chưa biết, nhưng trong lòng nhiều em ngập tràn nỗi lo

Video liên quan

Làng nghề đan lát Thái Mỹ bền bỉ với sản xuất xanh

Làng nghề đan lát Thái Mỹ bền bỉ với sản xuất xanh

Video 07/06/2026
Vườn rau 4.0 của nông dân thời số

Vườn rau 4.0 của nông dân thời số

Video 09/06/2026

VIDEO: Nghỉ hè, học sinh ở Phú Quốc vào rừng “săn lộc trời”

Video 08/06/2026

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 11-6 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

ĐỊNH HÌNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO ASEAN (Trang 2)

ASEAN hướng tới động lực tăng trưởng mới dựa trên năng lượng bền vững, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế

KHƠI THÔNG MẠCH LOGISTICS VÙNG ĐBSCL (Trang 3)

Đầu tư hạ tầng và trung tâm logistics cấp vùng được kỳ vọng tạo đột phá cho ĐBSCL trong giai đoạn mới

Báo in ngày 11-6: Tin nhắn sau buổi thi - Ảnh 1.

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 11-6-2026

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: MỞ RỘNG KHÔNG GIAN LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN (Trang 5)

Luật Đô thị đặc biệt được tin tưởng giúp TP HCM gắn kết thực chất, hiệu quả với các địa phương, mở rộng không gian liên kết phát triển, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước

BHXH TỰ NGUYỆN THÊM SỨC HÚT (Trang 6)

Tăng lương hưu, mở rộng quyền lợi và nâng mức hỗ trợ từ ngân sách đang tạo thêm động lực để lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện

NƯỚC MỸ TRƯỚC GIỜ WORLD CUP 2026 (Trang 8)

Ngay sau khi đặt chân đến Los Angeles và hoàn tất thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, tôi đến sân SoFi - nơi sẽ diễn ra trận mở màn của chủ nhà Mỹ gặp Paraguay.

HÔM NAY (11-6) BẮT ĐẦU THI TỐT NGHIỆP THPT: THÍ SINH ĐƯỢC TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT (Trang 14)

Tổng số thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT là 1.208.968 em, đạt tỉ lệ 98,79%. Thí sinh thi môn ngữ văn và toán trong ngày 11-6

ĐỀ XUẤT LOẠT SIÊU DỰ ÁN Ở LÂM ĐỒNG (Trang 15)

Các tập đoàn lớn đang đổ về Lâm Đồng, đề xuất nhiều dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng

ĐUA SẢN XUẤT THUỐC TRONG KHÔNG GIAN (Trang 16)

Theo Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), nuôi cấy tinh thể protein trong không gian là loại thí nghiệm được thực hiện nhiều nhất trên Trạm Vũ trụ quốc tế

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo