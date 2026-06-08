VIDEO: Nghỉ hè, học sinh ở Phú Quốc vào rừng “săn lộc trời”

Mỗi khi những cơn mưa mùa hè trút xuống "đảo ngọc" Phú Quốc, tỉnh An Giang rồi nhường chỗ cho ánh nắng oi ả, các khu rừng tràm lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Nhiều học sinh ở Phú Quốc theo gia đình vào rừng "săn lộc trời"

Người dân địa phương và các em học sinh lại rủ nhau vào rừng "săn" nấm tràm – một loại đặc sản giúp mang lại hương vị ẩm thực độc đáo và nguồn thu nhập ý nghĩa trong dịp hè.

Nấm tràm sau khi nhổ thì đem về nhà làm sạch, luộc qua nước sôi rồi mới chế biến thành các món ăn

Nấm tràm Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng là loại đặc sản "độc nhất vô nhị". Chúng chỉ mọc lên từ lớp lá tràm mục nát sau những cơn mưa đầu mùa và vòng đời chỉ kéo dài khoảng một tháng. Chính vì sự khan hiếm và hương vị đặc trưng, việc đi nhổ nấm tràm đã trở thành một hoạt động thường niên đầy háo hức của người dân nơi đây.