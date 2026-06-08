VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Nghỉ hè, học sinh ở Phú Quốc vào rừng “săn lộc trời”

Dung Hoàng - Phúc Nguyên thực hiện -

(NLĐO) - Niềm vui của các em học sinh khi thu hoạch đầy giỏ nấm tràm đã tạo nên một bức tranh mùa hè ấm áp, sống động giữa lòng “đảo ngọc” Phú Quốc

Video liên quan

Nhiều ca đại phẫu thuật thực hiện thành công ở Phú Quốc

Nhiều ca đại phẫu thuật thực hiện thành công ở Phú Quốc

Sức khỏe 06/06/2026

VIDEO: Cưỡng chế khu du lịch “nổi tiếng” ở Phú Quốc

Video 03/06/2026
Phú Quốc cưỡng chế khu du lịch mà Báo Người Lao Động từng phản ánh

Phú Quốc cưỡng chế khu du lịch mà Báo Người Lao Động từng phản ánh

Thời sự 03/06/2026

Mỗi khi những cơn mưa mùa hè trút xuống "đảo ngọc" Phú Quốc, tỉnh An Giang rồi nhường chỗ cho ánh nắng oi ả, các khu rừng tràm lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. 

VIDEO: Nghỉ hè, học sinh ở Phú Quốc rộn ràng vào rừng “săn lộc trời” - Ảnh 1.
VIDEO: Nghỉ hè, học sinh ở Phú Quốc rộn ràng vào rừng “săn lộc trời” - Ảnh 2.
VIDEO: Nghỉ hè, học sinh ở Phú Quốc rộn ràng vào rừng “săn lộc trời” - Ảnh 3.

Nhiều học sinh ở Phú Quốc theo gia đình vào rừng "săn lộc trời"

Người dân địa phương và các em học sinh lại rủ nhau vào rừng "săn" nấm tràm – một loại đặc sản giúp mang lại hương vị ẩm thực độc đáo và nguồn thu nhập ý nghĩa trong dịp hè.

VIDEO: Nghỉ hè, học sinh ở Phú Quốc rộn ràng vào rừng “săn lộc trời” - Ảnh 4.
VIDEO: Nghỉ hè, học sinh ở Phú Quốc rộn ràng vào rừng “săn lộc trời” - Ảnh 5.

Nấm tràm sau khi nhổ thì đem về nhà làm sạch, luộc qua nước sôi rồi mới chế biến thành các món ăn

Nấm tràm Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng là loại đặc sản "độc nhất vô nhị". Chúng chỉ mọc lên từ lớp lá tràm mục nát sau những cơn mưa đầu mùa và vòng đời chỉ kéo dài khoảng một tháng. Chính vì sự khan hiếm và hương vị đặc trưng, việc đi nhổ nấm tràm đã trở thành một hoạt động thường niên đầy háo hức của người dân nơi đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo