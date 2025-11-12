VIDEO
Báo in ngày 13-11: Trao yêu thương, gửi hy vọng

Đỗ Thông - Anh Thanh -

(NLĐO) - Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ nhằm kịp thời chia sẻ, động viên bà con

Báo in ngày 13 - 11: Trao yêu thương và hy vọng cho bà con chịu ảnh hưởng bão lũ - Ảnh 1.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 13-11 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

+Đưa quan hệ Việt Nam - Jordan sang giai đoạn mới (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất thúc đẩy hợp tác nhằm đối phó với các thách thức mới; thống nhất một số biện pháp cần triển khai

+Cội nguồn của ý chí, niềm tin và sức mạnh (Trang 3)

Có thể khẳng định chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta, bao gồm cả đồng bào trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, lại được củng cố vững chắc như hiện nay

+"Tiếu già" Hồ Văn Lợi - người nghệ sĩ trên sân cỏ (Trang 9)

Hồ Văn Lợi, người từng làm say mê biết bao trái tim khán giả TP HCM bằng những pha đi bóng đẳng cấp, đã khép lại một hành trình đẹp của cuộc đời

+Nâng tầm hạ tầng TP HCM (Trang 10)

Việc hợp tác với Hà Lan có ý nghĩa chiến lược lâu dài, giúp TP HCM phát triển cảng xanh, sân bay thông minh, mạng lưới logistics liên vùng

+Sầu riêng Việt trước bài học lớn (Trang 11)

Kiểm soát nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là điều kiện tiên quyết để ngành sầu riêng phát triển bền vững

+Kinh tế tư nhân - Động lực phải thành thực tế (Trang 12-13)

Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân sẽ phát huy mạnh mẽ khi không còn điểm nghẽn ở khâu thực thi

+Từ mất mát, gieo mầm sự sống (Trang 14)

Từ quyết định hiến tạng đầy nhân văn của gia đình 2 bệnh nhân, 12 người đã được hồi sinh, mở ra kỳ tích ghép phổi ở phía Nam

+Hối hả níu mùa cá cuối năm (Trang 15)

Bão số 13 càn quét khiến hàng trăm tàu cá ở Đắk Lắk, Gia Lai bị hư hỏng, ngư dân gạt nước mắt tìm cách sửa chữa để kịp ra khơi cuối vụ

