VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 10-11: Dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Quí Phong - Vệ Loan -

(NLĐO) - Xuất khẩu hướng tới kỷ lục mới; Cẩn trọng khi chuyển đổi mô hình đại học; “Biến số” vũ khí hạt nhân… là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

Báo in ngày 9-11: Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn

Báo in ngày 9-11: Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn

Thời sự 09/11/2025
Báo in Người Lao Động 7-11: Chủ động chống bão, tận lực ứng phó mưa lũ

Báo in Người Lao Động 7-11: Chủ động chống bão, tận lực ứng phó mưa lũ

Video 06/11/2025
Báo in ngày 6-11: Bão số 13 - cơn bão "hết sức bất thường"

Báo in ngày 6-11: Bão số 13 - cơn bão "hết sức bất thường"

Video 05/11/2025
Báo in ngày 5-11: Hoán cải xe máy xăng sang xe điện: Khả thi?

Báo in ngày 5-11: Hoán cải xe máy xăng sang xe điện: Khả thi?

Video 05/11/2025
img

Báo Người Lao Động số ra ngày 10-11-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

+ Xuất khẩu hướng tới kỷ lục mới (trang 2)

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2025 có thể đạt mốc mới - khoảng 900 tỉ USD, trong đó xuất khẩu kỳ vọng thu về trên 450 tỉ USD

+ Dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ (trang 3)

Ưu tiên trước mắt là khôi phục hạ tầng điện, nước, giao thông..., để việc sửa chữa nhà cửa và phục hồi sinh kế cho người dân được triển khai đồng bộ

+ Bệ phóng nguồn nhân lực để phát triển bền vững (trang 5)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa là yêu cầu của thị trường lao động vừa là nhiệm vụ chiến lược để Việt Nam phát triển bền vững

+ Phát huy bản sắc "ngoại giao cây tre" (trang 8)

Qua hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam không chỉ làm nên những kỳ tích về kinh tế - xã hội mà còn hình thành một đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc dân tộc: "ngoại giao cây tre"

+ Khởi nghiệp từ sản vật địa phương (trang 11)

Nhiều người dân ĐBSCL đã mạnh dạn khởi nghiệp, đưa sản vật địa phương vươn ra thị trường trong nước và quốc tế

+ Báo Người Lao Động cải tiến phục vụ bạn đọc (trang 12)

Kể từ hôm nay, 10-11, báo in Người Lao Động có một số điều chỉnh mới mẻ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả trong bối cảnh mới

+ Cẩn trọng khi chuyển đổi mô hình đại học (trang 14)

Việc hợp nhất chức danh bí thư Đảng ủy với hiệu trưởng được kỳ vọng sẽ tạo ra "hạt nhân" lãnh đạo và đoàn kết duy nhất, không gây xáo trộn hoạt động của các trường đại học công lập

+ Siêu bão tấn công Philippines (trang 16)

Hơn 1 triệu người đã được sơ tán khỏi những nơi có nguy cơ cao tại các tỉnh phía Đông Bắc Philippines trước khi bão Fung-wong đổ bộ

+ "Biến số" vũ khí hạt nhân (trang 12-13)

Nguyên nhân gì khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột tuyên bố nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân sau hơn 3 thập niên gián đoạn? Phải chăng Mỹ đang đối mặt thử thách sâu xa?



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo