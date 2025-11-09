Báo in Người Lao Động 10-11: Dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Báo Người Lao Động số ra ngày 10-11-2025.

+ Xuất khẩu hướng tới kỷ lục mới (trang 2)

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2025 có thể đạt mốc mới - khoảng 900 tỉ USD, trong đó xuất khẩu kỳ vọng thu về trên 450 tỉ USD

+ Dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ (trang 3)

Ưu tiên trước mắt là khôi phục hạ tầng điện, nước, giao thông..., để việc sửa chữa nhà cửa và phục hồi sinh kế cho người dân được triển khai đồng bộ

+ Bệ phóng nguồn nhân lực để phát triển bền vững (trang 5)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa là yêu cầu của thị trường lao động vừa là nhiệm vụ chiến lược để Việt Nam phát triển bền vững

+ Phát huy bản sắc "ngoại giao cây tre" (trang 8)

Qua hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam không chỉ làm nên những kỳ tích về kinh tế - xã hội mà còn hình thành một đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc dân tộc: "ngoại giao cây tre"

+ Khởi nghiệp từ sản vật địa phương (trang 11)

Nhiều người dân ĐBSCL đã mạnh dạn khởi nghiệp, đưa sản vật địa phương vươn ra thị trường trong nước và quốc tế

+ Báo Người Lao Động cải tiến phục vụ bạn đọc (trang 12)

Kể từ hôm nay, 10-11, báo in Người Lao Động có một số điều chỉnh mới mẻ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả trong bối cảnh mới

+ Cẩn trọng khi chuyển đổi mô hình đại học (trang 14)

Việc hợp nhất chức danh bí thư Đảng ủy với hiệu trưởng được kỳ vọng sẽ tạo ra "hạt nhân" lãnh đạo và đoàn kết duy nhất, không gây xáo trộn hoạt động của các trường đại học công lập

+ Siêu bão tấn công Philippines (trang 16)

Hơn 1 triệu người đã được sơ tán khỏi những nơi có nguy cơ cao tại các tỉnh phía Đông Bắc Philippines trước khi bão Fung-wong đổ bộ

+ "Biến số" vũ khí hạt nhân (trang 12-13)

Nguyên nhân gì khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột tuyên bố nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân sau hơn 3 thập niên gián đoạn? Phải chăng Mỹ đang đối mặt thử thách sâu xa?







